三明医改经验将在全国推广

本报三明7月7日电 （记者申少铁）日前，国务院医改领导小组秘书处、国家卫健委在福建省三明市召开新闻发布会，介绍三明医改经验有关情况，并答记者问。“国务院医改领导小组各成员单位把总结、推广、提升三明经验，作为深化医药卫生体制改革的重要任务和工作方法，推动三明经验走向全国。”国家卫生健康委体改司司长许树强说。

许树强介绍，2012年以来，三明市统筹推进医疗、医保、医药“三医”联动改革，破除以药补医机制，探索建立维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制，为全国医改树立了榜样。三明医改的特点，主要有以下几个方面：

改革整体联动。三明市党委和政府高度重视医改工作，坚持人民至上、敢为人先，党政一把手亲自抓医改、一抓到底，由一位政府负责同志统一分管医疗、医保、医药工作，统筹协调“三医”联动改革，开展药品集中带量采购，降价腾出的空间主要用于调整医疗服务价格，并及时纳入医保支付，总体上不增加群众负担。

完善医改经济政策。全面落实政府对公立医院的投入责任，将基本建设等大额支出纳入政府预算管理。建立医疗服务价格动态调整机制。这几年改革以来，先后9次调整医疗服务价格，达数千项次，更好地体现了医务人员医疗技术劳动价值，也使公立医院收入结构得到了优化。实行按疾病诊断相关分组收付费改革，结余资金补偿给医院。

健全医院内部激励和约束机制。深化薪酬制度改革，实行全员目标薪酬制、年薪计算工分制，切断个人薪酬与科室收入之间的联系。实行党委书记、院长和总会计师年薪制，年薪由政府财政预算安排，根据考核的结果发放。医务人员收入逐年增长，人员支出占公立医院业务支出的比例由改革前的25%提高到2020年的46%，公立医院运行中支出结构也得到了优化。同时，强化对医疗机构监督管理，每年对医院主要责任人和相关的其他责任人进行考核，对医院运行情况进行监测、分析、评价。

推动医疗资源下沉。建立紧密型县域医共体，在每个县组建总医院，整合医疗卫生资源，健全健康绩效考核评价的机制，引导医疗卫生工作重心下移、资源下沉，促进医防协同，建立健康“守门人”制度。将医保基金、基本公共卫生服务经费和政府补助经费，打包给总医院，结余留用，合理超支分担，促进从“以治病为中心”转向“以健康为中心”。

“下一步，我们按照党中央、国务院决策部署，加大三明医改经验推广力度。”许树强说，国务院医改领导小组秘书处将加强督促指导，推动三明经验在各地落地生根、开花结果。

《 人民日报 》（ 2021年07月08日 07 版）