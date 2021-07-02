热浪来袭，这份防暑攻略请收好！

制图：张文婷

进入七月，全国各地气温不断升高，开启“炙烤”模式。大家如果在户外活动中没有做好防暑措施，很容易出现中暑的情况。中暑严重时，通常会有恶心反胃、头晕头痛、发热等不良症状出现。那么，日常生活中应如何预防中暑呢？哪类人群中暑的风险最大？

高温中暑分两类

在炎热的夏季或初秋，高温、高湿、强热辐射天气可造成人体的体温调节、水盐代谢、循环系统、消化系统、神经系统、泌尿系统等出现一系列生理功能改变，一旦机体无法适应，引起正常生理功能紊乱，则可能造成体温异常升高，从而导致中暑。

根据症状的轻重，高温中暑可分为轻症中暑和重症中暑。

轻症中暑可表现为头晕、头疼、面色潮红、口渴、大量出汗、全身乏力、心悸、脉搏快速、注意力不集中、动作不协调等；重症中暑包括热痉挛、热衰竭和热射病，可以表现为这三种类型的混合型。严重可致昏迷、器官衰竭，甚至死亡。

什么人中暑的风险最大？

老年人、婴幼儿、儿童、肥胖者、久坐人群及孕妇最易中暑。同时应注意，在高温天气里进行重体力劳动或剧烈体育运动，即使是健康的年轻人也可能发生高温中暑。

预防中暑遵循“三要三不要”原则

广东疾控建议，预防中暑遵循“三要三不要”原则。

首先，要多喝水。 在高温天气，不论是否运动，都应增加液体的摄入。如果需要在高温环境下进行体力劳动或剧烈运动的，至少每小时喝2-4杯凉水（500-1000ml）。 对于暴露在烈日下的工作人员，由于汗液的大量排出，可以通过饮用盐开水或含有钾、镁等微量元素的运动型饮料补充盐分和矿物质，饮料含盐量以0.15%-0.2%为宜。

其次，要清淡饮食、充足休息。高温天气下，饮食应尽量清淡，多吃水果蔬菜，少食高油高脂食物。同时，保证充足的睡眠，睡觉时避免电风扇或空调直吹。

最后，高温天气里要尽量在室内活动。在室内可通过空调、电扇降温。当室内温度高于35度，应考虑使用空调，合理设置空调温度，并注意适时开窗通风。

广东疾控提醒，预防中暑不要做以下三件事：不要饮用含酒精或高糖饮料，冷冻饮料也应尽量避免，以免造成胃部痉挛。

第二，尽量不要在高温时段外出。室外活动最好避开正午时分，将时间安排在早晨或傍晚，尽可能多在背阴处活动或休息。户外工作要注意排班调息。着装方面，应当尽量选择轻薄、宽松及浅色的服装，佩戴宽檐遮阳帽及太阳镜。外出随身携带防暑降温药物，如藿香正气丸、风油精等。

第三，不要忽略身体状况。如发现自己或周围人有中暑症状，应立即停止活动，转移至阴凉处休息；补充水分，小口慢饮；解开领口扣子、领带等，保持周围通风，涂抹或服用解暑药物。休息后若不好转，应及时就医，以免病情加重。

值得注意的是，对老、幼、孕妇以及患有慢性基础病等一些容易受高温天气影响的特殊人群，应加强看护。（综合广东疾控微信公众号消息）