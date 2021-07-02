国家卫健委：7月1日新增新冠肺炎确诊病例18例 均为境外输入病例

人民网北京7月2日电 （记者崔元苑）今日，国家卫生健康委于官网发布了截至7月1日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况。7月1日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例18例，均为境外输入病例（广东8例，福建5例，上海3例，辽宁1例，江苏1例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。

当日新增治愈出院病例20例，解除医学观察的密切接触者1722人，重症病例与前一日持平。

境外输入现有确诊病例388例（其中重症病例8例），现有疑似病例1例。累计确诊病例6618例，累计治愈出院病例6230例，无死亡病例。

截至7月1日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例436例（其中重症病例8例），累计治愈出院病例86738例，累计死亡病例4636例，累计报告确诊病例91810例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者1060523人，尚在医学观察的密切接触者11703人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（均为境外输入）；当日转为确诊病例3例（均为境外输入）；当日解除医学观察19例（均为境外输入）；尚在医学观察的无症状感染者474例（境外输入467例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例26834例。其中，香港特别行政区11927例（出院11631例，死亡211例），澳门特别行政区54例（出院51例），台湾地区14853例（出院10306例，死亡661例）。