3000万→0！中国消除疟疾原来是靠这条“捷径”

6月30日，世卫组织发布新闻公报称，中国正式获得世卫组织消除疟疾认证。公报说，中国疟疾感染病例由上个世纪40年代的3000万减少至0，是一项了不起的壮举。

在人类历史发展的进程中，疟疾是最凶险的传染病之一。数十年来，世界多国科研力量持续投入到抗击疟疾的战斗中。中国科研项目组则凭借中医药的优势，走上了一条西方世界难以企及的“捷径”。

如今，中国研制的抗击疟疾的药物青蒿素挽救了全世界数百万人的生命，中国消除疟疾的策略已被写入世卫组织的技术文件，并向其他国家推广。

肆“虐”千年的瘟疫

疟疾是一种古老的传染病，在出土的3500年前的殷商甲骨文中就已有“虐”字，唐代诗人白居易也曾描写过瘟疫那令人悚然的场景：闻到云南有泸水，椒花落时瘴烟起。大军徒涉水如汤，未过十人二三死。

疟疾是由疟原虫引起的急性寄生虫感染，主要由受感染的蚊子叮咬或者经输血传播。人患疟疾后，会出现急剧高烧、全身出汗、时冷时热，中国人称疟疾为“打摆子”。

人被感染后如果没有得到及时治疗，恶性疟疾死亡率高达40%。20世纪初期，云南思茅有3万人口，当疟疾在此地反复流行30年后，思茅只剩下900多人。疟疾是一种热带病，在长江以南地区，人们一度闻“虐”色变。

事实上，疟疾困扰着全人类。氯喹一度是治疗疟疾最有效的药物。二战期间，美国生产了数以吨计的氯喹，把数万名患疟疾的美国士兵从死亡线上救回。1960年，氯喹和其他抗疟药对疟疾患者治愈率接近97%，但几年之后，疟原虫对包括氯喹在内的各种抗疟药产生了抗药性，治愈率降到21%。随着人们的频繁迁徙，具有耐药性的疟原虫周游列国，使耐药性的出现范围不断扩大，人类与疟疾的斗争场面再度失控。

为了解决这一难题，美军专门成立了疟疾委员会，开展新抗疟疾化学药物的研究。1965年至1975年，仅美国陆军医学研究院在抗疟药方面的投资就达4.5亿美元。截止到1972年，美国方面筛选了21.4万种化合物。

与此同时，中国也在研制抗药性疟疾药物。1967年5月23日，国家科委、中国人民解放军总后勤部联合召开会议，布置了一项秘密的科研攻关任务。任务以开会日期5月23日为保密代号，称为“523”项目，由全国各地60多个单位的500多人组成一支分工合作的科研队伍开始研制抗药性疟疾药物。

另辟蹊径 找到“捷径”

当时的中国，无论科研水平和还是医疗水平都无法和西方国家匹敌。在这样的情况下，“523”项目组决定运用现代医学手段，广泛筛选可用的化学物质，同时另辟蹊径——从传统中医学中寻找新突破。

“中药不是从实验室来的，中药是从人身上来的。”中国中医科学院姜廷良说，中医来自于数千年来从病人身上积累起来的经验，这些累积的信息，是中医的优势，项目组可以带着目标中医中寻找答案。

诸多历史悠久的中医典籍证明，中国人很早就从自然界中发现了数量惊人的天然药物。中国古代医书中关于治疗疟疾的验方众多，其中有目标地筛选的草药有近5000种。圈定范围，寻找药方便不再是大海捞针，“523”项目组便走上了一条西方世界难以企及的捷径。

1969年1月，屠呦呦以北京中药研究所中年科研工作者的身份，承担了“523”项目的课题任务。在大量查阅古籍的过程中，屠呦呦发现写于公元304年的《肘后备急方》中提到，用青蒿绞汁喝，可以治疗疟疾。屠呦呦由此受到启迪，开启了反复实验验证之路。

1973年初，北京中药研究所拿到青蒿结晶，随后青蒿结晶的抗疟功效在其他地区得到证实。“523”项目办公室将青蒿结晶物命名为青蒿素，作为新药进行研发。

而就在这段时期，美国投入数亿美元研制出了一种抗虐新药甲氟喹。然而，甲氟喹上市不久疟原虫就出现了对它的耐药性。与甲氟喹不同，青蒿素具有全新的化学结构，是一个仅由碳、氢、氧三种元素组成的化合物。

疟原虫对这个从中草药中得到的全新结构完全没有抵抗能力。青蒿素进入人体后，会引起红细胞中铁元素的变化，从而使靠吞噬红细胞内血红蛋白为生的疟原虫因无法摄食而饿死。

1974年，云南耿马爆发恶性疟疾，这里的疟原虫对氯喹已经产生了抗药性。而经过18例临床观察，青蒿素被证明完全能够抵抗疟疾。

中国献给世界的礼物

1976年1月，柬埔寨爆发疟疾，因为抗药性严重，疫情难以控制。应柬埔寨请求，中国向柬埔寨派出了一支疟疾防治考察团，同时携带了一批青蒿素。结果，青蒿素在柬埔寨同样疗效良好，挽救了一大批病人的宝贵生命。

这些年来，从东南亚到非洲，青蒿素疗法拯救了数百万人的生命，给与疟疾相伴的贫穷地区的人们带去生存的希望。

2015年，屠呦呦获得诺贝尔生理学或医学奖。在斯德哥尔摩的颁奖典礼上，屠呦呦说，“青蒿素是中医药献给世界的一份礼物”，传统中医药是伟大的宝库，可以为人类健康带来更大益处。

世卫组织全球疟疾规划主任佩德罗·阿隆索表示，几十年来，中国能够跳出固有思维模式，这对中国应对疟疾起到了很好的作用，也在全球范围内产生了显著影响。中国政府和人民一直在寻找创新方法，以加快消除疟疾。

世卫组织认为，中国抗疟成功有多种关键经验，包括免费为居民提供基本公共卫生服务、有效的多部门合作，及近些年严格遵守的“1-3-7”监测策略——1天内进行病理报告，3天内完成病例复核和流调，7天内开展疫点调查和处置。这一监测策略以快速响应为特点，能有效完成病例处置并防止疟疾进一步传播，已被写入世卫组织的技术文件，并向其他国家推广。

“中国获得世卫组织消除疟疾认证，这对中国和世界而言都是好消息。”“消除疟疾也是中国为人类健康和世界人权进步作出的一大贡献。”中国外交部发言人汪文斌表示。（记者朱春燕）