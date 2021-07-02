日均新增病例上涨10% 美疾控再就德尔塔毒株发警告

中新网7月2日电 据美国中文网报道，当地时间7月1日，美国疾病控制与预防中心(CDC)表示，由于具有高度传染性的德尔塔变异病毒持续扩散，本周美国日均新增新冠病例数增加了10%。

资料图：疫情下的美国。中新社记者 廖攀摄

CDC：德尔塔毒株正快速传播

据报道，CDC主任瓦伦斯基当天在白宫简报会上说，本周新病例的7天平均值约为1.26万例，比上周的平均值增加了10%。

瓦伦斯基称，滞后的疫苗接种率，加上“高传播性的德尔塔变种”，可能是导致病例增长的原因。她还表示，德尔塔毒株的快速传播，肯定会使其在未来几周内成为美国的主要毒株。

报道称，虽然目前的日增病例数远不及1月时的峰值，但这种转变让一些专家感到“有点紧张”。

传染病专家、杜克大学医学院副教授沃尔夫说，“我不希望趋势线让我们处于能够激增的位置，尤其是在秋季临近和人们开始在室内聚集的时候。”

未接种疫苗的社区仍脆弱

前CDC代理主任贝塞尔说，“我预计随着德尔塔变种的传播，我们将看到全国各地的病例数量上升”，贝塞尔解释称，“原因是美国仍有相当多的人没有接种疫苗。”

根据CDC的数据，截至目前，美国成年人完全接种疫苗的比例为57.7%。

瓦伦斯基表示，“很明显，民众未接种疫苗的社区仍然是脆弱的社区。”她认为，“随着德尔塔变种继续在全国蔓延，我们预计这些社区的病例会增加，除非我们现在可以为更多人接种疫苗。”

拜登政府曾制定了在7月4日前为70%的成年人至少接种一剂疫苗的目标，但他已在近日承认，无法完成该目标。

另据美国约翰斯·霍普金斯大学的实时统计数据显示，截至北京时间7月2日7时21分，美国新冠累计确诊病例已超3367万例，死亡逾60.5万例。