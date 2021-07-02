国家卫健委解读《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》

综合医院是提供中医药服务的重要平台，是中医药传承创新的重要阵地，加强综合医院中医药工作对坚持中西医并重、促进中医药和西医药相互补充、协调发展具有重要意义。据国家卫健委网站消息，为加强综合医院中医药工作，国家卫生健康委、国家中医药局、中央军委后勤保障部卫生局联合制定了《关于进一步加强综合医院中医药工作推动中西医协同发展的意见》（以下简称《意见》）。

国家卫健委解读《意见》称，立足于当前综合医院中医药工作特点和实际情况，《意见》从八个方面提出了具体要求。一是充分认识加强综合医院中医药工作的重要性，要求各地进一步完善综合医院中西医协同相关制度；二是进一步加强综合医院中医临床科室建设，鼓励有条件的三级综合医院设置中医二级学科或专业组，支持三级综合医院中医临床科室推动中西医协同有关工作，强化综合医院对中医药服务的信息化支持；三是创新中西医协作医疗模式，将中医纳入多学科会诊体系，深化综合医院和中医医院中西医协同攻关，开展综合医院科室间中西医协同攻关；四是加强医疗质量管理，要求综合医院中医临床科室严格遵守医疗质量安全核心制度，严格规范中医医疗行为，按照有关规定建立覆盖中西医临床诊疗服务全过程的医疗质量管理制度与控制体系；五是强化综合医院中医药人才队伍建设，开展“西学中”人才培养，完善综合医院中医药人才评价体系；六是发挥示范带动作用，及时总结推广有关经验做法，打造中西医协同“旗舰”医院、“旗舰”科室；七是发挥行业学会协会作用，要求中医药学会和协会组织，大力发展综合医院成员，形成中西医结构合理的成员体系；八是加强专科医院、传染病医院、妇幼保健机构中医药工作。