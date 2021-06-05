直播预告：近视防控重点抓好教、管、防、控

近年来，我国近视防控形势不容乐观。2018年，教育部等部门出台《综合防控儿童青少年近视实施方案》。今年5月，教育部发布了《学前、小学、中学等不同学段近视防控指引》，进一步加强儿童青少年近视防控工作。

6月6日是全国爱眼日，人民网·人民健康特别策划“2021全国爱眼日近视防控系列科普”，为孩子们的健康视力出谋划策。

6月7日（周六）下午14:00至15:00，武汉市青少年视力低下防制（预防控制）中心主任、全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长杨莉华将做客人民日报社旗下新媒体“人民好医生”客户端，就“近视防控重点抓好教、管、防、控”相关话题进行在线分享，欢迎届时收看。

专家简介：

杨莉华，武汉市青少年视力低下防制（预防控制）中心主任，湖北省学生视力健康管理技术指导中心主任，华中科技大学同济公共卫生学院特聘教授，武汉市人大教科文卫委员会委员，健康中国行动专家咨询委员会委员，国家教育部全国综合防控儿童青少年近视专家宣讲团副团长，国家卫生健康委员会儿童青少年综合近视防控专家委员会委员，中华预防医学会儿少卫生分会委员，中国教育学会体育与卫生分会理事，湖北省儿童全面发展研究会副理事长，湖北省预防医学会视力健康管理分会常务委员。

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