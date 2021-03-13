石远凯：提高县域肿瘤治疗能力 提高早诊早治比率

近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。3月10日上午，在主题为“提升县级医院综合能力 推动县域医疗高质量发展”专场论坛上，中国医学科学院肿瘤医院副院长、肿瘤内科主任石远凯表示，县域基层医疗机构应建设肿瘤治疗体系，提高肿瘤患者早诊早治比率。

中国医学科学院肿瘤医院副院长、肿瘤内科主任石远。陈晨 摄

“早诊早治是提高癌症治愈率和五年生存率的关键，想要提高县域的早诊早治比率，需要从公众和县级医院两方面入手。”石远凯说。

首先，要让公众有癌症早诊、早期发现和筛查的意识。“癌症预防最关键还是建立科学健康的生活方式。”石远凯表示，首先应该做到定期体检，发现了异常症状之后，应该及早到医院去做相应的检查。

另外一个方面是提升县级医院早筛早诊早治的能力。建设县域肿瘤中心，提高肿瘤筛查治疗能力。县域医疗机构开展能力建设时，应把肿瘤中心建设放到重要位置，培养肿瘤人才。只有把县域肿瘤中心建立起来，且具有一定的水平和能力，才能使公众做到及时发现及时治疗。

石远凯强调，接受早期治疗的肿瘤患者不仅治疗效果好，而且经济负担轻。如果县域医疗机构提高肿瘤治疗能力、建设早筛、早诊、早治体系，并把相关人才培养起来，很大一部分患者早期发现后，在当地就能及时接受治疗，减少了到大城市治病的负担，也会降低大医院压力。