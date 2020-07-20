百名县域院长联合呼吁：慢阻肺、肺癌疾病要早筛、早诊、早治疗

人民网北京7月20日电 （记者乔业琼）县级医院是广大基层群众生命健康的守门员，满足基层患者的医疗需求，提升县域医疗机构服务能力，是实现“小病不出乡，大病不出县”目标的重要途径。7月18日，由国家呼吸疾病临床研究中心、中国医科院呼吸病学研究院、全国呼吸专科联合指导，中国县域医院院长联盟、海南博鳌县域医疗发展研究中心主办，阿斯利康（中国）支持的“呼吸在县”中国县域慢阻肺规范管理中心暨双肺筛查项目正式启动。启动会上，百名县域院长联合呼吁，广大基层群众应该重视肺部健康，及早前往县医院进行筛查和诊治。

据悉，该项目旨在联合县级医院为广大基层群众提供慢阻肺和肺癌公益筛查与管理的整体解决方案，提升对肺部健康的认知及重视度，帮助高危群体早筛、早诊、早治疗。预计今年内将有约100个县医院建成首批县域慢阻肺规范管理中心，负责包括慢阻肺疾病筛查诊断、规范治疗与随访管理等在内的全病程管理，同时，肩负慢阻肺和肺癌双肺疾病筛查服务，下沉乡镇卫生院进行慢阻肺规范诊疗培训和筛查。除了100个首批县医院，还将联动更多县医院普及推广双肺筛查，预计未来将逐步覆盖全国500多个县域。

据统计，在导致中国人死亡的主要原因中，慢阻肺一直居高不下，肺癌更是致命杀手。由于肺癌与慢阻肺症状不典型、基层群众缺乏相关知识，很多患者在确诊时已为中晚期，错过最佳治疗时机，致使病情更加复杂，面临更大经济压力。中国医学科学院院长、北京协和医学院校长王辰院士在启动会上表示，慢阻肺和肺癌属于最常见多发和最严重危害人民生命健康的疾病，加强早期筛查、规范化诊断和治疗至关重要。县域医院承担了大量繁重的医疗任务，是就诊量大、最直接接触病人的医疗单位。因此，提升县域医院的慢阻肺、肺癌筛查与诊疗水平直接关乎患者生命健康、意义重大。

中国县域院长联盟秘书长孔灵芝介绍说，县域医疗机构承载着中国约9亿人口的疾病防治与健康管理工作。目前，中国县域医院院长联盟正在推动卒中中心、胸痛中心、标准化代谢性疾病管理中心和慢病管理中心的建设，新建立的县域慢阻肺规范管理中心将与其它中心携手共进，进一步完善县域公共卫生服务体系。通过推动优质医疗资源下沉，助力“县级强、乡级活、村级稳、上下联、信息通”，希望各方面合作伙伴积极参与，为实现健康县域的美好愿景而共同努力，以“健康县域”助力“健康中国”的目标早日实现。

中日友好医院杨汀教授表示，开展县域肺部健康工作的重要任务是以县级医院为中心，协同带动辐射地区的基层医疗机构整合资源，落实分级诊疗，为慢性呼吸疾病患者在县域内提供有效的呼吸健康诊疗服务。作为肺部筛查和健康管理的整体解决方案，依托县域慢阻肺规范管理中心开展的双肺筛查项目，不仅将邀请上级医院对县域医院进行规范化诊疗培训，对疑难病例召开上下级医院专家团联合会诊，还将开展规范化随访。同时，引入多元化筛查方式，探讨创新医保支付方式，全面提升肺部疾病在县域的筛查率以及诊治的可及性和可负担性，为基层慢阻肺患者提供有效的慢阻肺从筛查、诊断、治疗和随访管理的全流程服务。

在启动会上，百名县域院长联合呼吁，广大基层群众应高度重视肺部健康，及早前往县医院进行筛查和诊治。作为发言代表，溆浦县人民医院院长刘敏表示，县域双肺筛查项目对于降低县域慢性呼吸疾病死亡率与慢阻肺患者中重度急性加重风险的疾病管理目标至关重要。随着该项目在我县成功开展，能切实提升老百姓对肺部健康的重视，推进早期肺癌和慢阻肺的筛查、诊断与治疗，帮助县域医院实现重大疾病的全周期管理，推动基层医疗一体化建设，优化基层健康服务。经过各方力量的联动，我们目标是成为县域呼吸疾病诊疗的样板医院，助力打造国家级慢阻肺规范管理示范区。

阿斯利康（中国）消化及全产品拓展业务部总经理董莉君表示，支持县域慢阻肺规范管理中心与双肺筛查项目，是阿斯利康发挥全产品、全病程解决方案优势，助力优质医疗资源下沉基层的又一体现。始终践行“以患者为中心”是阿斯利康不变的价值观，我们积极响应国家医改政策，服务大局，致力于为中国县域居民提供同等优质的医疗服务。

董莉君说，阿斯利康将加大相关投入，除提升优质产品在县域的可及性外，还将承担县域卫生体系的平台化建设，提供创新解决方案，赋能地方政府做好分级诊疗。通过提供创新药品和全病程管理解决方案，构建智惠医共体，提高县域患者药物可及性，造福亿万县域百姓，助力“小病不出乡，大病不出县”就医新格局和“健康中国2030”目标早日实现。