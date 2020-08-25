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首届复星医药血液&肿瘤国际高峰论坛举行

2020年08月25日09:03 来源：人民网-人民健康网

8月22日，“全力以复 聚创未来”首届复星医药血液&肿瘤国际高峰论坛以线上的形式举行。肿瘤领域知名专家、学者汇聚“云”端，共探中国血液、肿瘤领域创新治疗方案发展之道。

血液、肿瘤疾病，目前正严重影响着群众的生命健康。以淋巴瘤为例，免疫化疗是B细胞淋巴瘤常用的一线标准治疗方案，但其高昂的治疗费用令很多患者和家庭不堪重负。在此情况下，复星医药研发的汉利康于2019年获批上市。为更好地评估长期疗效与安全性，负责该药3期临床的主要研究者、中国医学科学院肿瘤医院副院长石远凯牵头发起了一项研究。在论坛上，石远凯表示：“汉利康提升了患者用药的可及性，相信未来将造福更多患者。”

据复星医药工作人员介绍，该集团围绕未被满足的医疗需求持续探索，以期为患者提供更高品质、更可及的创新治疗药物和治疗方案。目前，已经成功建立小分子创新药、生物药、细胞治疗和高价值仿制药等国际化的研发平台，以及许可引进、深度孵化和风险投资三大体系，持续加码创新。

对此，复星医药高级副总裁、全球研发中心总裁兼首席医学官回爱民表示：“肿瘤领域是复星医药研发布局的重中之重。我们将继续与更多全球医学界专家同仁携手，积极发挥复星医药创新优势，为推动我国血液、肿瘤学科发展贡献力量。”         

(责编：董童、杨迪)


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