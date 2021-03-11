金征宇：影像学是重大疾病早诊早治筛查的重要手段

中国医学科学院北京协和医院放射科主任金征宇在访谈现场。 人民网记者 于凯摄

人民网北京3月11日电 （陈炜）近日，在人民网《人民会客厅》两会特别版访谈上，围绕“健康中国2030防治重大疾病的早诊早治推进方向”主题，中国医学科学院北京协和医院放射科主任、北京协和医学院影像医学与核医学系系主任金征宇表示，作为医学筛查重要手段之一，影像学正成为重大疾病早诊早治筛查的重要手段。

“在医学领域里，约有30%-40%的内容与影像学是相关的。影像学发展很快，正与人工智能形成更紧密的联系。”金征宇认为，影像学结论是客观的，治疗过程没有太大的创伤，在诊断链条中，会起到非常重要的作用。

“医学影像学一直是引领学科发展的重要手段之一，现在很难想象不会和影像学有交叉的地方。 利用‘互联网+’与人工智能等技术，我们可以迅速覆盖农村地区，医学影像学将在健康事业里起到一个非常重要的角色，带动早诊早治实现更高的水平。”