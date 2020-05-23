热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

2020全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛

樊代明代表：肿瘤治疗需整合思维 不能靠一种手段单打独斗

2020年05月23日21:15 来源：人民网-人民健康网

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，全国人大代表，中国工程院院士，中国抗癌协会理事长樊代明做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，樊代明表示，现阶段，人们对肿瘤的真实病因了解得还不够，仅通过研究或临床经验分辨了部分危险因素。预防和诊治肿瘤疾病，关键点在于“整合思维”。

樊代明介绍，恶性肿瘤之所以“难”治，就在于它具有“异质性”，难以摸索到规律。“因为肿瘤发病原因不清，同一个肿瘤发病的病因是不一样的，同一个肿瘤不同病人的表现不一样，同一个肿瘤采取同样的治疗干预手段，最后的结果又不一样。不同肿瘤、不同阶段、不同人群、不同器官，有很大的差别。”

“治疗肿瘤，仅靠一种治疗手段无法起到彻底作用，只有充分运用整合思维，因地制宜，因时制宜和因人制宜，通过全方位努力，才能在肿瘤诊断和治疗中取得最好效果。”樊代明解释说，“一种方法只能解决一种问题，多种方法整合，凝结了专家们的智慧，找到针对个体化的有益的治疗方案，达到好的效果。”

樊代明认为，不单肿瘤治疗要具备整合思维，肿瘤预防同样要具有整合思维，“世界卫生组织研究表明，三分之一的肿瘤可以通过改变不良生活方式来预防；三分之一的早期肿瘤可以治愈；三分之一的晚期肿瘤可以通过正确的治疗方法延长生命，提高生存质量。预防肿瘤，既要通过科学技术手段研究新方法，还要提高广大民众健康意识，积极开展早诊早治。”

人民好医生APP

(责编：李轶群、许晓华)


推荐阅读

健康时评：孩子的健康安全底线不容践踏   日前，湖南郴州永兴县某母婴店以蛋白固体饮料冒充婴幼儿奶粉销售事件引发热议，婴幼儿食品安全问题再度刺痛了大众的神经。 【详细】

人到中年衰老进行时 抗病防衰抓3个年龄点   虽然衰老不可避免，但我们该如何做才能延缓它的进程？一起来看看。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn