樊代明代表：肿瘤治疗需整合思维 不能靠一种手段单打独斗

人民网北京5月23日电 2020年5月23日晚，全国人大代表，中国工程院院士，中国抗癌协会理事长樊代明做客由人民网·人民健康主办的“健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，樊代明表示，现阶段，人们对肿瘤的真实病因了解得还不够，仅通过研究或临床经验分辨了部分危险因素。预防和诊治肿瘤疾病，关键点在于“整合思维”。

樊代明介绍，恶性肿瘤之所以“难”治，就在于它具有“异质性”，难以摸索到规律。“因为肿瘤发病原因不清，同一个肿瘤发病的病因是不一样的，同一个肿瘤不同病人的表现不一样，同一个肿瘤采取同样的治疗干预手段，最后的结果又不一样。不同肿瘤、不同阶段、不同人群、不同器官，有很大的差别。”

“治疗肿瘤，仅靠一种治疗手段无法起到彻底作用，只有充分运用整合思维，因地制宜，因时制宜和因人制宜，通过全方位努力，才能在肿瘤诊断和治疗中取得最好效果。”樊代明解释说，“一种方法只能解决一种问题，多种方法整合，凝结了专家们的智慧，找到针对个体化的有益的治疗方案，达到好的效果。”

樊代明认为，不单肿瘤治疗要具备整合思维，肿瘤预防同样要具有整合思维，“世界卫生组织研究表明，三分之一的肿瘤可以通过改变不良生活方式来预防；三分之一的早期肿瘤可以治愈；三分之一的晚期肿瘤可以通过正确的治疗方法延长生命，提高生存质量。预防肿瘤，既要通过科学技术手段研究新方法，还要提高广大民众健康意识，积极开展早诊早治。”

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