查艳代表：开展慢性肾脏病早筛早诊早治 降低社会经济负担

人民网北京3月11日电（记者孙博洋） 近日，由健康中国行动推进委员会办公室指导，人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“推动糖尿病肾病早筛早诊”的专场论坛上，全国人大代表、贵州省人民医院副院长、中华医学会肾脏病学分会常务委员查艳提出，慢性肾脏病早发现、早诊断、早治疗，能够有效的延缓疾病、降低社会经济负担，提升患者的生存率。

查艳表示，中国已经有1.3亿的慢性肾脏病患者，同时又存在1.3亿的糖尿病患者，对于这样一个庞大的糖尿病人群来说，如果没有控制好糖尿病的发生、发展，糖尿病就很快会向糖尿病肾病转化，使慢性肾脏病的发病率将进一步的增加，加大社会经济负担。

对于慢性肾脏病的治疗，查艳认为，在肾脏病早期对疾病进行干预是最佳的时期，能够有效的延缓慢性肾脏病疾病的发展，降低经济负担和各种并发症。她表示，“虽然我国患病人数多，但普遍存在慢性肾脏病的认知率低、筛查率和合理治疗率低等问题，特别是在县域以下的地区。全国流调显示，大众对慢性肾脏病的知晓率仅为12.5%，合理治疗率也只有7.5%，而早期筛查更是薄弱环节。特别是对于慢性肾脏病高危人群，如糖尿病患者、高血压患者，以及缺血性肾病的患者，肾病的早期筛查意识非常欠缺。”

查艳认为，导致慢性肾脏病筛查率低的原因有多个，一些早期肾脏疾病比如肾小球肾炎不容易被重视、糖尿病早期症状不易察觉，医生和患者对肾小球肾炎、糖尿病肾病等的筛查具体指标和知晓率不清楚，基层筛查设备不完善，没有将肾小球肾炎、糖尿病肾病的早期筛查纳入医务人员绩效考核，慢性肾脏病筛查尚未纳入基层公共卫生体系，规范的慢性肾脏病检查未包括在常规诊疗体检中。

针对目前存在的情况，查艳认为，加强慢性肾脏病的防控，推动慢性肾脏病管理关口前移已迫在眉睫。关口前移，重要的是加强慢性肾脏病的健康管理能力，提升县域以及县域以下的医疗机构的管理能力。她建议开展早期健康管理试点工作，全面的推进慢性肾脏病以及糖尿病全程慢病管理的概念，提倡早筛、早诊、早治疗，尽早干预。

查艳表示，建立防控体系，推进疾病管理关口的前移，提高慢性肾脏病以及糖尿病肾病科普的宣传与早期的筛查、早诊，是落实国家医防融合体制建设的一个具体措施，对助推健康中国行动具有很重要意义。她建议将慢性肾脏病，尤其是糖尿病、高血压等慢性肾脏病的早筛作为我们公共卫生防御体系中的一项重要指标。

查艳呼吁，应开展国家层面的慢性肾脏病监测平台和监控机制建设，将慢性肾脏病纳入重大国家疾病的医保范畴。同时，组织肾脏病学、内分泌学科的学科带头人联合开展慢性肾脏病、糖尿病肾病等流行学病调查，为慢性肾脏病，尤其是糖尿病引起的慢性肾脏病早筛的政策出台提供真实世界的数据。