专家热议：筑牢“肿瘤三早”防线 癌症早期防治需全民参与

人民网北京3月5日电 （记者杨曦）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。自2016年起，该系列圆桌论坛已经连续举办六届。

在主题为“关注癌症防治 助力‘肿瘤三早’”的专场论坛上，与会嘉宾就如何引导大众积极预防癌症，推进早筛查、早诊断、早治疗，有序扩大癌症筛查范围等多个话题进行了深入讨论，并分享观点。

全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋，全国人大代表、浙江省人民医院院长葛明华，中国医学科学院北京协和医学院学术委员会委员徐兵河，中国妇女发展基金会秘书长助理李彩云，四川省人民医院主动健康与转化医学中心主任马晶，罗氏制药中国市场准入部副总裁边欣参加了本次专场论坛。

试点推行诊疗规范化 整体提高肿瘤诊疗水平

全国人大代表、北京大学首钢医院院长顾晋在论坛上发言时表示，长期以来，对于肿瘤的治疗，北上广一些大型医院的诊疗水平与国际上是接轨的。但从整体来看，一些西部地区或者县级医院医疗水平对于肿瘤的诊疗还有很多需要改进的地方。

顾晋介绍，今年的全国两会，他的一个提案就是尽快在全国部分地区试点推行肿瘤诊疗规范化，整体提高肿瘤诊疗水平。“我们国家有大概6000个县医院，服务大概9亿人，如果这部分人在县医院的治疗都完全规范，我们国家治疗肿瘤的水平就会提升。”顾晋说。

加强国家医学中心和区域医疗中心建设

全国人大代表、浙江省人民医院院长葛明华在论坛上发言时表示，国家癌症中心、国家区域医疗中心主要有三大功能，即组织、引领、协调。在组织方面，一是组织推进区域内医疗资源结构的优化和布局的调整，二是组织配合国家癌症医疗中心建立国家市县的癌症医疗服务体系。在引领方面，区域医疗中心应牵头制定区域内的癌症防治计划，还要牵头开展癌症筛查技术的培训和推广。在协调方面，一是要协调推进区域肿瘤防治的研究，二是协调区域内的癌症防治协调工作。

关于今年全国两会的议案建议，葛明华介绍主要有两方面：一是在全国范围内试点健康“医共体”，在“医共体”的基础上，将疾病预防、公共卫生整合，关护老百姓的全生命周期。二是建议加快推进适合中医药服务特点的医保政策。

早诊和规范化治疗有助于提高癌症病人长期生存率

中国医学科学院北京协和医学院学术委员会委员徐兵河在发言时表示，最近十几年来，由于环境因素的改变、人们生活方式的改变，很多恶性肿瘤疾病的发生率发生了变化。例如，肺癌、乳腺癌的发病率明显上升，上宫颈癌、消化道肿瘤的发病率有所下降。而整个疾病谱的改变，也为肿瘤的诊断、筛查和治疗提供了新方向。

对于乳腺癌的防治领域，徐兵河认为主要在两个方面：一是早期诊断，二是规范化治疗。他介绍，国家癌症中心正在成立一个乳腺癌的筛查和早诊、早治专家委员会，另外国家肿瘤质控中心也有乳腺癌的专家委员会，来自全国各地的专家专注于乳腺癌的规范治疗。以上两方面的发展，有助于提高我国乳腺癌病人的长期生存率。

防治乳腺癌 需要广大妇女积极参与

中国妇女发展基金会秘书长助理李彩云在论坛上发言时表示，妇女发展基金会是一家专门服务于国家级的公益机构，近年来，基金会主要从意识提升、筛查救治、研究创新方面入手，尝试推动乳腺癌的防治。并获得了比较好的成绩，深受妇女姐妹们的欢迎。

李彩云认为，对于尚未患病的妇女意识提升方面的教育非常重要，能从源头上降低乳腺癌疾病的发生。而这方面的科普宣教工作任重而道远，要创新方式，课程和产品要寓教于乐，更加的通俗易懂。对于已经确诊的妇女，需要给一些心理方面的关怀和引导，让她们消除恐惧，后面的治疗效果才能更好，还要从宣传教育上要加大力度。

“三创模式”打造真正意义上的乳腺癌“三早”

四川省人民医院主动健康与转化医学中心主任马晶在论坛上发言时表示，妇女发展基金会联合北京协和医学院共同发起的乳腺癌三早主动健康项目，是对我国目前开展的乳腺癌早期筛查的方法、技术路径、诊疗水平和信息管理等方面进行全面的调研和评估，并在此基础上，争取能够制定一套符合我国国情的早发现、早筛查、早治疗的一整套乳腺癌防治模式。

马晶认为，在面临区域、城乡差别的挑战下，希望能够通过技术创新、服务模式创新、支付方式创新，把乳腺癌“三早”主动健康做实，才能够真正让广大妇女得到实惠。“做到早诊早治，就能在早期花钱不多的时候，得到有效的治疗，最终降低乳腺癌的死亡率。”马晶说。

打造筛、诊、治闭环 助力健康中国2030

罗氏制药中国市场准入部副总裁边欣在论坛上发言时表示，针对当前出现的筛完之后不诊，诊完之后不治疗，诊断与治疗脱节的情况，还需要各方努力，去打造一个筛、诊、治的闭环，才能有助于推动实现“健康中国2030”的目标。

边欣提出，当前还有癌症防治还有一个问题是“不知底”。过去大家对于“三早”乳腺癌的筛查做了很多的工作，但得到的信息是碎片化的，对于到底痛点是什么，问题出在哪儿并没有系统和详尽的分析，希望今后能有针对性、