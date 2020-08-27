如何预防乳腺癌？专家：早期诊断 早期治疗

乳腺癌是我国女性发病率第一位的恶性肿瘤，并且以每年3.9%的速度增长。早期诊断对于控制疾病发展及预后至关重要。中国医学科学院肿瘤医院国家新药抗肿瘤临床研究中心主任徐兵河表示，在日常生活中，女性应通过对乳房的自我检查，更好的了解自身身体状态，以便及时发现身体异常变化，及时诊治。

徐兵河介绍，乳腺癌作为我国女性最常见高发的恶性肿瘤，是女性健康的“第一杀手”，每年发病人数超过30万人。“但乳腺癌并不可怕，因为它是一个可以早期诊断、早期治疗的疾病。”

目前已知的乳腺癌发病高发风险因素有：遗传家族史、月经史、生育哺乳史、雌性激素影响、高脂饮食、长期酗酒、精神压力大、电离辐射等因素。早期乳腺癌的症状多不明显，常以乳房肿块、乳房皮肤改变、乳头溢液等局部症状为主。

“因此正确的自查自检显得尤为重要，提示自己时刻关注乳房健康。”徐兵河说：“女性可以在医生的指导下做正确的自我检查，可以在两次月经间期进行检查。首先观察双侧乳房是否对称、大小是否一致、皮肤是否出现凹陷或破溃。”

徐兵河补充，其次，通过触摸来检查双侧乳房是否有肿块，“比如检查左侧乳房，左手抱着头，右手用指腹的部位，由内上而内下、由外上而外下，有一定力度的触摸，检查内部有无肿块。”

“一旦发现肿块，或者发现皮肤有异常的改变，或者发现两侧乳房不对称，就要到医院做进一步检查。” 徐兵河说：“可通过X线检查或者超声检查乳房有无异常，必要时可做穿刺病理检查。”

“对于乳腺癌，我们始终强调早发现早诊断早治疗的重要性。现如今，乳腺癌的治愈率多以五年生存率来表示，即以五年为标准，观察五年后乳腺癌患者是否出现复发或转移。”徐兵河说:“现在我国乳腺癌患者的五年生存率高达到83%。这和分期有关系，越早期越好。一期乳腺癌可达到95%的五年生存率，二期也可以达到85%。”

徐兵河介绍，乳腺癌分为四个大的类型，由四种不同亚型组成。其中一种HER2阳性，占所有乳腺癌的20%。HER2阳性是由于肿瘤细胞里面HER2基因被异常激活，这个基因可以驱动肿瘤细胞快速生长、快速转移，而且癌细胞对很多化疗药和内分泌药治疗药物产生耐药、抗拒。

“过去谈癌色变，大多数人都认为乳腺癌是一种治不好的疾病，事实上乳腺癌治愈率非常高。”徐兵河说：“现在乳腺癌的治疗，除化疗药、内分泌药外，还有靶向治疗药、免疫治疗药，药品可及性越来越高。现在国内生物技术发展快，国内单抗药开发和生产日益增多，生物药研发环境越来越好。

谈到我国临床试验的水平，徐兵河表示，近几年，我们已经在某些领域和国外并肩了，试验质量已经非常高。过去我们一直跟随参加国际多中心临床试验，贡献一些病例，同时牵头国际多中心或者区域多中心的临床试验，提升医护人员的技术水平。