顾晋：早筛早诊规范治疗 把握治疗直肠癌先机

人民网北京5月23日电 （董童）2020年5月23日晚，全国人大代表，北京大学首钢医院院长顾晋做客由人民网·人民健康主办的 “健康中国人”系列圆桌论坛。在人民健康、人民好医生客户端与中国抗癌协会共同举办的“聚焦肿瘤早诊早治，促进人民健康”专场论坛上，顾晋表示，要通过早期筛查、加强宣传和规范化治疗来提高结直肠癌的诊疗水平。

据相关资料显示，与国际相比，我国结直肠癌发病率处于中低水平，但由于我国人口基数较大，患者总数居高不下，我国结直肠癌治疗水平与国际上还存在一定差异。

对此，顾晋认为，可以借鉴国外经验整体提高中国结直肠癌诊疗水平。“首先要进行早期筛查。我国目前还没有将这一检查在全国范围内纳入医保报销范围，且基于全国的结直肠癌的早期筛查还没有形成医保能够报销的制度。而在国外，有关政策明确规定，居民到50岁后，必须要去医院进行筛查且医保是可以完全覆盖的。对于直肠癌的早期筛查，目前已经有很多方式，我们可以选择一些比较简单、经济的检查方法，并进行逐步推动。”

“其次，是要加强结直肠癌防控知识的宣传。比如，要养成健康的生活习惯。饮食不健康、吸烟、饮酒，不运动，这些都是引起结直肠癌的重要因素。另外，大家还要了解家族是否有家族病史，因为现在有很多家庭有聚集的现象，应该尽早期到医院检查。”顾晋表示。

“最后，就是要提高治愈率。在早期诊断的同时，医院治疗的规范化非常重要。肠癌的治疗方面，目前在我国县级医院就可以进行手术治疗，但手术是否规范，则是一个大问题。近日，国家卫生健康委《中国结直肠癌诊疗规范（2020）版》已发布，对全国可以起到指导作用。一些医生在治疗的时候不够规范化，是导致我国现有诊疗水平和欧美差别较大的重要原因。所以，县级医院的治疗规范后，才能整体提高我国结直肠癌的诊疗水平。”顾晋表示。

随着肿瘤治疗新技术的不断发展，基层医疗机构诊疗能力的不断提高，近年来医疗创新技术的应用，也明显提高了诊疗诊治水平。

对此，顾晋表示，医疗创新技术目前正在从诊断水平和手术检查的技术两方面助力肿瘤领域的发展。他说：“在诊断水平上，原来查肿瘤的标志物是在血液里，现在可以通过粪便和血液都可以查到关于结直肠癌的蛛丝马迹。在检测时，可以通过基因检测来预测息肉、腺瘤等早期病变。在手术检查时，可以运用高清内镜和荧光，让肿瘤显示的更清楚。在进行局部切除时，通过ESD技术、影像技术和手术微创技术，可以让患者创伤更小，恢复更快。相信未来通过医疗技术的不断创新，能够给更多的肿瘤患者带来更多的福利。”

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