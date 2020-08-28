乳腺癌成为可治可控的慢病

乳腺癌高居中国妇科恶性肿瘤发病首位，已成为威胁广大女性生命健康的重大公共卫生挑战。

长久以来，化疗在晚期乳腺癌综合治疗的过程中起到重要作用。尤其是对于晚期三阴性乳腺癌患者，由于预后较差，缺乏明确的治疗靶点，无法进行个体化的靶向干预，加之临床诊疗不规范等问题，患者往往面临着巨大的诊疗困境，而化疗是他们改善生存与预后的最主要手段。

中国医学科学院肿瘤医院徐兵河教授说，晚期乳腺癌的治疗原则在于改善患者生存期的获益。回顾乳腺癌治疗发展历史，从手术治疗、化疗、内分泌治疗到如今的靶向治疗，各种治疗手段不断涌现更迭，得以大幅延长患者的生存期，使得乳腺癌成为像高血压、糖尿病一样可治、可控的慢病。

“在如今的精准治疗时代，乳腺癌规范化诊疗水平与依从性管理稳步提升，已成为实施癌症慢病化管理的标杆性领域。”复旦大学附属肿瘤医院胡夕春教授指出，对晚期乳腺癌的化疗方案策略进行优化与更新，是提升患者预后的关键所在。以甲磺酸艾立布林为代表的创新化疗药物拥有独特的双重作用机制，是治疗晚期乳腺癌获得总生存期改善的化疗药物，尤其是对于过去缺乏有效治疗方案的晚期三阴性乳腺癌患者，更将成为其延续生命的新希望。

近日，由徐兵河牵头编撰的《中国晚期乳腺癌化疗蓝皮书》发布，旨在深入研究中国晚期乳腺癌临床治疗中面临的现实问题，更有效地规范晚期乳腺癌化疗手段，建立规范治疗和全线治疗的规范化诊疗生态系统，从而改善晚期乳腺癌患者的治疗成效，进一步提高晚期乳腺癌患者的整体生存率，推动实现晚期乳腺癌的慢病化管理模式。

江苏省人民医院妇幼分院副院长殷咏梅教授表示，患者在出院之后，和医院、医生之间的联系会慢慢减弱，但这并不代表患者不再需要获得专业的医疗帮助。对于临床医生来说，需要一个方便、快捷、高效的渠道对患者进行更好的随访管理和长期教育，帮助患者更加科学规范地治疗。从预防和减少复发的角度对她们进行长期支持，以提高其生存质量。不久前成立的一家集患者培训、患者教育、患者就业于一体的公益性乳腺癌患者康复学院是解决这一问题的探索之举。

（慈晓爱 杨洪梦）