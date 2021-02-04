国家卫健委：对返乡群众“乱加码”就是“乱作为”

人民网北京2月4日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋对有网友反映所在地仍然存在强制隔离和居住健康监测、乱贴封条等现象进行回应。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋

米锋表示，在1月31日国务院联防联控机制新闻发布会召开后，一些地方很快开始调整本地春运期间防控要求，对一些道路的交通不再是一封了之，对返乡的群众也不再一拒了之。部分省份公开征集线索查办“层层加码”，也有一些地方对“层层加码”现象已进行严肃问责和处理。

米锋强调，精准防控、科学防控至关重要，对返乡群众的“乱加码”就是“乱作为”，就是懒政。希望各地继续精准落实好相关措施，特别是精准落实好属地、部门、单位和个人的“四方责任”，既要落实好疫情防控的相关措施，又尽可能为人民群众减少影响，让这个春节充满温度。