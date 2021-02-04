热词：滚动　公立医院高质量发展案例　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

国家卫健委：对返乡群众“乱加码”就是“乱作为”

2021年02月04日16:52 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月4日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋对有网友反映所在地仍然存在强制隔离和居住健康监测、乱贴封条等现象进行回应。

国家卫生健康委新闻发言人、宣传司副司长米锋

米锋表示，在1月31日国务院联防联控机制新闻发布会召开后，一些地方很快开始调整本地春运期间防控要求，对一些道路的交通不再是一封了之，对返乡的群众也不再一拒了之。部分省份公开征集线索查办“层层加码”，也有一些地方对“层层加码”现象已进行严肃问责和处理。

米锋强调，精准防控、科学防控至关重要，对返乡群众的“乱加码”就是“乱作为”，就是懒政。希望各地继续精准落实好相关措施，特别是精准落实好属地、部门、单位和个人的“四方责任”，既要落实好疫情防控的相关措施，又尽可能为人民群众减少影响，让这个春节充满温度。

(责编：许心怡、高雷)


推荐阅读

缺铁性贫血究竟是怎么回事？如何预防？  在血液科门诊，经常遇到一些病人，因为乏力、头晕等一些不特异的症状，在其他科室做了很多检查，最后发现是缺铁性贫血。缺铁性贫血是最常见的贫血，据世界卫生组织（WHO）调查报告，全世界约有10%～30%的人群有不同程度的缺铁。【详细】

采购年货，这些食品还能加入购物车吗？  新春临近，年货上场，以前年货少不了鸡鸭鱼肉、各类新鲜水果等冷链食品，但近日，多地进口车厘子、鸡翅等食品饮料外包装或内表面纷纷检测出核酸阳性，让群众多了一份担忧，冷链食品还能买吗？还能放心吃吗？【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65367951

邮箱：health@people.cn