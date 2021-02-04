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国家卫健委：多举措保障群众春节期间医疗及防疫需求 过健康祥和节

2021年02月04日17:01 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月4日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，春节期间如果人民群众有发热、咳嗽这些症状一定要到发热门诊就诊，同时进行相关排查。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红（人民网记者 崔元苑摄）

郭燕红介绍，春节将近，为保障人民群众的医疗服务需求，在医疗服务供给方面开展了三项工作。

一是要求各地卫生健康行政部门做好节日期间医疗服务的组织和管理，要统筹好医疗资源，保障春节期间人民群众日常的医疗服务需求以及疫情防控的要求。

二是要求各级各类医疗机构的发热门诊和急诊要24小时值守，同时要安排高年资医务人员进行值班，各医疗机构院领导进行在岗带班，一旦发现急诊、发热门诊、住院患者有紧急情况能及时调动医疗资源，保障人民群众的看病就医需求。

三是要求对一些重点科室加强力量。比如急诊、门诊、发热门诊，特别在节日期间，像神经内科、心脏内科、儿科、呼吸科、感染科等一些常见病、多发病的重点相关科室，也要配足配齐医疗力量，满足人民群众的医疗服务需求。

“针对一些特殊患者，比如血液透析患者、肿瘤需要连续化疗的患者，孕产妇等特殊患者和人群的医疗服务需求，我们对相关科室门、急诊医疗力量的匹配都做了全方位的安排，保障老百姓过一个健康、祥和的春节。”郭燕红说。

(责编：许心怡、高雷)


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