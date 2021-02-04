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出京前如何报备？返京如何进行健康监测？社区专家回应

2021年02月04日17:44 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月4日电 （董童）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，北京市东城区清水苑社区党委书记宋淑贤对出京前如何报备和年后回京如何进行健康监测等问题进行了回应。

宋淑贤表示，根据已经在社区宣传的进京返京要求，3月15日之前低风险地区进京、返京人员都需持7天核酸检测阴性证明，到京后需进行14天健康监测，并在满7天和满14天时进行两次核酸检测。对于确定出京过年的居民也会提示，让他们提前了解当地防控政策和返京政策。针对低风险地区来京过年和年后回京人员，会严格落实北京市相关防疫要求，落实健康监测，社区对每一位来京过年和年后回京的人员建立台账，动态更新。在健康监测开始时会发放告知书，说清注意事项。针对不同的人采取微信、电话或上门等不同形式了解健康状况，有问题第一时间联系社区卫生站。在7天、14天该做核酸时和结束时，社区都会通知到这些人员。

对于做核酸检测的问题，宋淑贤提出，按照现行防疫要求，低风险地区来京返京人员在健康监测期间，出行不受限制，居民可提前在家预约或到现场预约检测。同时，按照北京市的最新政策，北京市民的检测纳入医保支付范围。

“我们会按照市区两级要求，严格做好卡口坚守和社区摸排工作。返京人员到家后，会第一时间与他联系，也请居民朋友来京、返京前主动联系所在社区居委会，进入小区后主动进行健康监测。如果存在没有人联系自己的情况，请这部分居民主动联系所在社区居委会。” 宋淑贤称呼吁。

“社区是我们的家，社区防控需大家共同努力。”宋淑贤称，希望在京过年或者年后返京的居民朋友，都要遵守相关防疫要求，支持配合社区工作。我们也会竭尽所能为大家做好服务，共同度过一个安宁、祥和的春节。

(责编：许心怡、高雷)


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