国家卫健委：冀黑吉三地疫情得到很好控制 出院患者进一步增多

人民网北京2月4日电 今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，现在河北、黑龙江、吉林三地的整体疫情得到很好控制，出院患者在进一步增多。2月3日出院患者达到114例，随着整个治疗措施的实施，病人救治工作进展非常顺利。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红（人民网记者 崔元苑摄）

对于重症救治工作方面，郭燕红介绍，现在河北、黑龙江、吉林的在院重症患者有43例，1月26日为最高峰，这一天三地的重症患者总数达到108例，取得效果的背后是卫生系统医务人员的付出。首先是按照“四集中”原则，集中患者、集中资源、集中专家、集中救治。在三地都安排了综合能力强的医院作为定点医院，接收新冠肺炎患者。同时，聚集强有力的医疗资源，向三地派出国家级专家60多位，与省级专家和当地医务人员一道全力救治患者。

“此外每天针对一些重点的重症患者还安排了线上会诊，对一些特殊病人，特别是一些危重症患者提供更好的诊疗方案。所以‘四集中’是提高治愈率、降低病亡率非常有力的原则和措施。”郭燕红说。

其次是坚持关口前移，精准施策，多学科的诊治。现在所有无症状感染者，集中在定点医院进行医学观察；对于轻症患者，每天进行精心观察、干预，同时选择预警指标并进行监测，一旦指标有变，马上进行干预，防止轻症转重症；对重症患者坚持多学科团队诊疗，不仅有感染、呼吸、重症专家对新冠肺炎患者的救治，同时针对一些老年人的基础病和其他疾病也组织了相应专家，多学科诊疗，实施“一人一策”，为病人提供最佳的诊疗方案。

最后是坚持中西医结合。在河北、黑龙江、吉林三地，都派出了强有力的国家级中医团队与当地中医团队一同加强中西医结合，充分发挥中医药的独特作用，治疗效果还是非常好的。

郭燕红表示，现在治疗工作总体平稳，少数患者因年龄比较大有一些基础病，还处于僵持阶段，但大部分患者病情稳定，我们在救治上积累了一定经验，通过规范诊疗，相信不久后患者都会取得很好的治疗效果。

郭燕红强调，患者救治过程中无论是国家级的医疗专家，还是当地医务工作者，都在全力以赴救治患者，不放弃任何一个希望，医务人员舍弃了很多与家人团聚的机会。随着治疗的持续，有些医务人员还会继续坚守在岗位上，坚守在患者身边，在此也要向全体医务工作者致以节日问候，对他们的付出表示感谢和由衷的敬意。