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苏州市副市长：60%外来人口在苏过春节 三项举措让他们舒心、安心

2021年02月04日17:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京2月4日电 今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，苏州市副市长曹后灵表示，苏州有800多万的外来人口，根据人社部门的统计，往年大概是15%留在苏州过年，今年估计在60%左右。为了让外地的职工留得下，苏州市较早提出了“稳岗惠企十条”政策，鼓励职工留在苏州，让千百万的劳动者在苏州舒心、安心。

苏州市副市长曹后灵 （人民网记者 崔元苑摄）

曹后灵详细介绍，要做好稳岗工作、防控工作，又要过好节，又要及早的复工复产，有几个方面要统筹好：一是让外地的职工留得下，肯定要有一定的吸引力，政府也好、企业也好，这次都拿出了真金白银补贴，还提出了“留苏优技”项目，既要安排好他们的生活，也要鼓励他们去学技术，搞培训，这方面也有政府补贴。此外，还开发了“就在苏州”线上就业服务平台，已经在苏州的职工或者将来苏州的职工都可以在这个平台上找到自己理想的岗位。

二是让留苏职工过得好。如免费坐公交、地铁，免费参观苏州园林，开展“双十二”大促销等活动引导消费。

三是要保障生产生活稳得住。针对春节期间持续生产的企业实施特快接电服务，欠费也不停电；积极做好市场保供，大型超市、菜场，春节不休息。还推出平价菜、特价菜，方便老百姓。 

(责编：许晓华、高雷)


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