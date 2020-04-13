海关总署：加强联防联控形成闭环 筑牢口岸“防火墙”

人民网北京4月13日电 （李轶群）今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，海关总署综合业务司司长金海表示，海关密切跟踪疫情发展态势，及时调整防控策略，在航空、水运、陆运口岸采取更加严格的卫生检疫措施，进一步织牢织密防控网络，准确识别和拦截“潜行”的无症状感染者，切实发挥入境卫生检疫的“防火墙”作用，坚决阻止疫情通过口岸蔓延扩散。

他介绍，目前共采取了三项措施来做好防疫工作。一是增加流调对象，加强流调力度。充分发挥健康申报卡和流行病学调查在识别高风险人员、发现无症状感染者的重要作用。针对不同人群，采取不同流调问询方式，将核心聚焦在是否有接触史的直接线索，对申报14日内有疫情输入高风险国家和地区旅居史、接触史及有症状人员100%实施流行病学调查，加强转机入境人员的流行病学调查，深挖可能涉及疫情的风险，详细记录被调查对象每个时间节点处于什么地点，以及同行人员目前是什么情况等等，做到逢警必处、每项必核、有疑必问，提升无症状感染者的识别力、拦截率。

二是扩大采样种类，提升阳性检出率。从4月1日起，海关将核酸采样检测的范围全面覆盖到所有入境旅客，最大限度地筛查出新冠病毒感染者，这对于深入落实“早发现、早报告、早隔离、早治疗”要求具有非常重要的意义。海关对预警和排查发现的重点人员，采取鼻咽拭子、口咽拭子、血液样本等多类型样本，运用多种方法联合检测，有条件的海关还进行新型冠状病毒特异性IgM抗体和IgG抗体检测，最大限度提升口岸的排查率和检出率。一些海关还通过与地方联合采样，双实验室联合对比检测的方式，降低“假阴性”的概率。

三是加强联防联控，形成闭环。各级海关坚持属地化管理原则，在严格落实“三查三排一转运”卫生检疫措施的基础上，与地方相关部门建立联防联控快速响应机制，加强交流合作，将口岸防控工作有机融入联防联控的链条中。在口岸检疫环节结束后，海关将所有人员及其信息移交地方联防联控机制，由地方转运至指定医院收治或隔离观察14天，及时阻断传染源，形成闭环管理。