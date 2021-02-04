国家卫健委：核酸单管检测能力已提高到每天1600万份

人民网北京2月4日电 今日，国务院联防联控机制召开新闻发布会，介绍人民群众就地过年服务保障有关情况。会上，国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红表示，在疫情常态化下，为满足应检尽检和愿检尽检的需求，国家卫生健康委采取了一系列措施来提升各地的核酸检测能力。截至2月1日，核酸单管检测能力已提高到每天1600万份，比去年3月的每天126万份提高了11倍多。

国家卫生健康委医政医管局监察专员郭燕红（人民网记者 崔元苑摄）

郭燕红介绍，现在正值春运期间，群众对核酸检测需求不断提升。一方面要加大核酸检测供给能力，为老百姓提供高效暖心的核酸检测服务，同时也要在价格上让群众可负担。“通过集中采购，我看到很多地方已经降低了核酸检测单次费用，有的地方每次80元、90元，有的地方免收挂号费、诊疗费等。”她说。

郭燕红表示，除了政策外，还要细化三项措施：一是加强核酸检测的组织管理。要统筹好核酸检测资源布局，主要是向社会公开核酸检测机构的名称、地点以及工作时间，便于社会公众查询。将要求各地向社会公开核酸检测机构的名称、工作时间、工作地点，便于群众在核酸检测服务过程中更便捷、更方便。

二是不断优化核酸检测服务，全面推行分时段、预约采样。要求核酸检测机构设置专门窗口和区域，为单纯进行核酸检测的采样提供服务，群众无需挂号和免收门诊诊察费。同时还要求充分利用信息化手段进行预约，包括费用支付、信息反馈，让信息多跑路、群众少跑腿。

三是对于农村地区扩大核酸检测服务。在农村地区，医疗服务能力还存在短板和弱项，对此将按照“乡采样、县检测”的要求在乡镇卫生院提供检测服务。同时鼓励有条件的基层医疗机构建设核酸检测实验室，或配备移动核酸检测车辆，开展下乡巡回检测，为回乡老百姓提供便捷服务。

郭燕红强调，在提供核酸检测服务过程中切记安全，加强核酸采样过程中的管理，避免人员聚集。在医务人员做好防护工作的同时，还要让人民群众做好个人防护，戴口罩，保持安全距离，避免在采样过程中由于人员聚集带来交叉感染风险。希望通过以上举措能够满足人民群众在春节期间核酸检测的服务需求，让人民群众过一个顺利、快乐的春节。