“90后”带火脱发经济？ 数据显示：植发群体中20至30岁年轻人占57.4%
中国网财经11月18日讯 近日，一则“90后带火‘脱发经济’，占植发群体半数以上”的新闻刷屏。国家卫健委调查数据显示，我国平均每6人中就有1人脱发，脱发人群已超2.5亿人。
而我国植发行业头部机构雍禾植发大数据显示，植发群体中20至30岁的年轻人占据了57.4%，其中“90后”成为植发消费主流，00后也已经加入植发行列。
对此，雍禾植发医务管理部主任李新枫表示，植发正逐渐从功能型向美学型转变，这个趋势在年轻女性群体中尤为明显。“很多年轻女性有了韩式发际线、中国传统美人尖、波浪形发际线等具体的审美标准，也会参照明星发际线要求定制。比如女生喜欢拿赵丽颖的照片，男生则更倾向于吴彦祖和刘德华。”
据李新枫介绍，抱着变美的心态前来植发的00后，不在少数。甚至有家长带刚高考完的孩子来植发，比如，“考试成绩不错，奖励一个发际线！”
中国中西医结合学会医学美容专业委员会副秘书长、雍禾植发总裁兼CEO张玉告诉记者，在2016年至2019年期间，我国植发行业市场规模由57亿元跃升到163亿元，2020年，市场规模有突破200亿元的趋势。另据国内某知名基金预计，到2021年，中国医美行业市场规模达到3687亿元。
但是，随着脱发人群激增，植发需求快速提升，各种良莠不齐的机构纷纷进入市场， 天眼查数据显示，我国目前共有超2.8万家经营范围含“养发、头皮护理、植发”等内容的相关企业。
据媒体报道，一些机构故意抬高消费者理解门槛，通过技术包装提高植发价格。还有一些机构通过“一元就可以试种200毛囊”、“植发打包价XX元”等低价诱惑吸引消费者，然后在其他服务流程中隐性加价。
某知名三甲医院专家指出，植发终归是手术，需要经过严格训练，具有实战经验的正规医生操刀。要坚决抵制“三天速成班”植发医生，中途掉包的“影子医生”等乱象。
李新枫表示，植发的原理并不复杂，就是让对雄激素最不敏感的后枕部毛囊来支援脱发区域。后枕部毛囊也是有限且不可再生资源，所以处于脱发稳定期的人才适合植发手术。
据复旦大学附属华山医院皮肤科副主任吴文育介绍，植发至今已经有近80年的历史，但是植发不能代替脱发治疗的全部，也不是所有人都适合。“植发属于微创，若消毒不严格，操作不规范很容易感染传染性疾病，得不偿失。消费者应该到正规机构全面检查后，再介入植发手术等正规治疗。”
对此张玉持相同观点，他表示，雍禾植发早在十年前，就开始储备优秀的植发医生团队，截至目前，已在全国48家直营分院拥有国家注册正规医生145人，护士881人，“他们的行医资质都可以在国家卫健委官网查验。”
据悉，雍禾植发还在“签约植发”、手术直播、术后贴心服务和24小时监督服务平台的基础上，进一步升级透明医疗保障服务，全国院部开展医生手术“三透明”机制。
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