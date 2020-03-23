整装待“发” 人民健康云直播雍禾植发复工复产

3月21日，以“整装待发”为主题的人民健康云直播活动在雍禾植发北京院部举行。据悉，这是人民网·人民健康以连线直播的形式，通过PC端、人民健康app和毛发管家雍禾TV三个平台，现场报道植发行业防疫情保安全创新举措，助力民营医疗机构复工复产，得到广大发友和网民的好评。

雍禾植发三里屯院部

复工，顾客安全第一

新冠肺炎疫情的发生，对于民营医疗机构的经营影响是前所未有的。在各地各行业逐步复工复产过程中，很多民营医疗机构因为遭遇限制政策，或防护物资准备不充分，主管部门验收通不过等，不敢或不能开门营业。

“头发都快愁没了！啥时间能去医院植发呀？”复工意味着更多的成本或安全风险，不复工又面临众多顾客亟待治疗脱发问题。据相关网络问卷调查，因为过度焦虑，生活节奏紊乱，饮食不规律等原因，疫情期间，脱发成大部分年轻人的重点关切。

针对网友最担心的植发机构复工后防控安全等问题，主持人在雍禾植发北京院部进行直播，全程体验并现场采访。

“也有担心，好在消毒防控措施很到位。”一位受访顾客介绍，因为怕人多拥挤，自己一大早就赶来排队了。

“发友担心是可以理解的！我们层层加码防控措施，就是为了切实保障顾客的安全。”雍禾植发北京院部负责人李娟介绍，“医务人员全部是居家隔离14天后到岗。我们按照预案内部周密部署，进行全院无死角彻底消毒，确保不发生院内感染，切实做到让员工放心复工、让患者放心植发！”据悉，雍禾植发在疫情初期就设立了疫情防控工作领导小组，启动全国直营分院应急响应机制，全员参与疫情防控在线学习培训和考核。

雍禾植发复工直播现场

“顾客应约到院后，首先是在预检分诊台做消毒、测体温登记，体温正常的情况下，进一步做全身消毒，并领取包括口罩、护目镜、手术衣、手套、鞋套在内的5件套防护用品。”主持人在院部人员的带领下体验了整个流程，从消毒、测量体温开始，到登记、咨询、方案设计、手术准备以及植发等，每个环节也都是在专人监测消毒双保险下进行的，基本做到了顾客人数预约控制，现场不间断消毒防护严格规范，等候排队一米间隔保障有序。

“非常时期，顾客安全第一。”有业内人士分析指出，“医疗机构复工开业，抓好预防和控制院内感染是疫情防控工作的重中之重，也是开展日常医疗服务的基础和前提。”

关爱，员工家国情怀

疫情期间，未能及时复工复产让不少中小企业面临了生存压力。

“作为企业，契约精神很重要。疫情期间公司遇到困难是一定的，但还能坚持。”直播现场，雍禾植发总裁张玉谈到，在此前公司召开的电话会议上，他就给员工们吃过了“定心丸”——保证不裁一名员工，不少发一分钱的工资。此外，针对当前复工难就业难的社会问题，雍禾植发还启动了面向全国的纳贤招聘行动。

另外， 据张玉介绍，早在今年正月初七，公司就向武汉市慈善总会捐赠了100万元，并启动“爱心助款”项目：员工感染将给予5万元补助，直系亲属感染给予2万元补助。治疗期间工资及五险一金按照全勤正常发放。同时，雍禾植发还积极参与国家工商总局“三保”承诺，分院延迟复工，错峰上下班。

雍禾植发总裁兼CEO张玉（左）与人民网·人民健康主持人卫馨（右）视频连线

创新，服务品质至上

“这次疫情对以民营机构为主的整个毛发行业来说是个不小的挑战，特别是对一些中小型机构产生了很大的冲击。”在谈到行业面临的挑战时，张玉说。“这可以看做是一次行业洗牌，资金链断裂导致小的植发机构挺不住倒闭，但长期来看并不是坏事，行业会更加正规有序。”

在张玉看来，此次疫情也加速推动了雍禾植发向互联网医疗的转型。他介绍，公司早在一年前就开始整合优势资源，借助科技手段创新服务方式，在线上推出了“毛发管家”，疫情期间还开通了线上诊疗服务。张玉表示：“未来我们还将通过视频问诊、电子方案、发友直播、线上下单等方式来向科技化、数字化发展。”

张玉还认为，“变”与“不变”，是雍禾植发走到今天的关键所在。“变的是不断创新，去迎合市场；不变的是坚守恒心，做专业、诚信、透明的医疗服务。”张玉提出，疫情期间雍禾植发的线上诊疗服务，就是这“变”与“不变”在特殊时期的一个典型体现——不仅满足了疫情期间患者居家就诊需求，也避免了到院聚集导致的交叉感染，减少传播疫情的风险。

对于未来发展，张玉信心满满，“我们的短期目标，是做植发行业内的‘爱尔眼科医院’。未来，雍禾植发也必将打造出全球顶尖的毛发管理中心。”