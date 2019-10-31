10月30日，“好植发在于好医生暨医生手术‘三透明’”主题发布会举行。上海交通大学医学院附属第九人民医院皮肤科刘清教授等业内专家学者出席发布会，并就重塑“好植发，在于好医生”价值考量体系，和与会的行业、企业领导及新闻媒体代表探讨交流。

近年来，随着脱发人群激增，审美观念改变，植发需求快速提升，植发这门“头等生意”越来越火。与此同时，植发机构井喷式出现，良莠不齐、乱象丛生。雍禾植发总裁张玉在会上指出：“植发行业门槛较低，市场存在非法行医、医疗机构资质不健全、过度宣传包装植发技术等怪相，严重影响整个植发行业的健康发展。”他强调，整个毛发市场很有潜力，植发行业市场亟需合规的好医生。

雍禾植发总裁张玉发言

神秘的手术室“禁地”，天价的隐性收费，说不清的医疗资质……有些民营整形美容行业的规范和诚信问题，长期困扰着消费者的就医选择。据相关调查，患者对植发最担心的分别是植发安全及后遗症、植发效果、过度医疗收费、维权难等。

随着各种植发机构井喷式出现，合法合规、医术精湛的植发医生成了稀缺资源。据了解，因临床经验丰富医术精湛的合格医生太难聘请或者聘请不起，“影子医生”应运而生。一些持有执业资格证的医生，并不亲自操刀手术，全程由护士代替操作；一些不正规机构低价诱导脱发患者入局，然后借助过度包装植发技术抬高价格，虚报种植毛囊数量等增加植发费用。这些行为一旦发生，患者很难维权。

植发是通过提取人体后枕部的健康毛囊移植到需要的区域。虽说目前植发技术相对成熟、安全，但作为一种外科微创手术，植发的整个过程耗时费力，要求非常精细。

上海交通大学医学院附属第九人民医院皮肤科刘清教授介绍，植发和其他手术相比，创伤小、风险小，但进入手术室，一动刀子，就意味着风险。同时，植发又是一门高难度的艺术活，手术的成功与毛囊本身的情况、毛囊的取样手法以及医生的专业程度和手术经验等都息息相关。通常来说，一个合格的好医生，要有麻醉学、解剖学等相关学科的扎实理论知识，确保手术安全；要有美学常识，能够根据患者审美需要设定方案，达到种植效果自然美观；要对相关植发技术熟练掌握，能够结合患者的供区和种植区发质发源情况选择合适的器械；要有丰富的临床经验，手法熟练，确保毛囊移植成活率。

雍禾植发技术研究院韩岩院长指出：“植发是医疗行为，有一定的专业门槛。对于植发机构而言，要具备医疗机构行医资质，主刀医生也要有相关执业资质，还要经过严格专业的培训、并具有长期临床经验。非正规机构医疗条件达不到或不合格医生手术技术不够熟练都有可能导致因毛囊感染植发失败。”