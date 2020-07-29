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治疗儿童脱发，千万莫信偏方

2020年07月29日08:43 来源：中国妇女报

“暑假来我们医院治疗脱发的儿童每月有几十个，男孩女孩都有，这些正在上小学或初中的孩子有的整个脑门都光溜溜的，头皮比脸部皮肤都要光滑”。近日，广州医学院第三附属医院皮肤科副主任翁智胜这样说。

脱发主因：免疫异常。脱发成人多见，儿童怎么也会脱发呢？翁智胜解释说，孩子脱发主要原因在于免疫异常，这些异常的免疫细胞专门攻击毛发，导致所有的毛都掉光，孩子的这种脱发更不容易治疗。

什么原因导致孩子免疫异常呢？翁智胜称，一方面是精神因素，如孩子过度沉迷网络、学习压力大等，精神紧张可引起免疫功能混乱，进而引起脱发；另一方面可能与遗传有关，临床发现，家族中如果有直系亲属患有免疫异常疾病如白癜风、红斑狼疮等，异常的免疫功能则有可能攻击毛发，导致全身毛发脱落。

如果孩子在1岁左右时毛发掉光，则可能是先天性毛囊发育不全引起，因为孩子在出生时带有很浓密胎毛，但随着胎毛在1~2年内脱落后，以后就再也长不出来。“目前我们对这种类型脱发还没有治疗办法。”翁智胜说。

规范治疗：至少坚持三个月。免疫异常导致脱发的孩子，治疗需要免疫调节和激素治疗同时进行。翁智胜称，年纪在12~13岁的孩子，可在医生指导下合理使用激素；因为长期使用激素可影响孩子生长发育，年纪较小孩子则首选用中药提炼出的植物激素治疗，加上免疫调节剂疗效不错。

“儿童脱发还要结合心理辅导。”翁智胜称，疏导脱发给孩子带来的心理困扰时，家长注意别给孩子太大压力，有的老人见孩子脱发就哀叹抱怨，这种悲观情绪会感染孩子，对孩子来说不利于治疗。

“严重脱发治疗至少要3个月才会有效。”翁智胜称，家长的期望值要适度调低，要有充分耐心陪孩子度过疗程，不应焦躁，坚持不了疗程却带着孩子四处求医，不仅费时费钱费精力，反而还加重心理负担。

专家提醒：越早治越好，偏方要当心。翁智胜建议，脱发孩子应早治，掉发时间越久，恢复所需时间也越长。很多家长会使用外用药物来治疗孩子脱发，市面上的生发产品也是种类繁多、良莠不齐。翁智胜特别提醒，常见外用药米诺迪尔是一种降压药，其生发功效是偶然发现的，在使用时要注意定量外用，一般来说一天两次、每次一毫升即可。过量外搽相当于内服，会使血压正常的人头晕。

此外，民间治脱发偏方也是五花八门，如毛巾热敷法能扩张毛孔，改善局部血液循环，使外用药物更好吸收。但涂抹白兰地酒、辣椒水，或以生姜摩擦头皮等方法，虽能起到一定的刺激毛囊生发效果，但刺激过度也会损伤头皮，加重炎症。（明文）

(责编：许心怡、崔元苑)


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