脱发小伙决定植发来改变
“等不起了，还赶着相亲呢！”11月26日，雍禾植发太原院部迎来了一位特殊发友，一进门就找医生说不用看了，直接做植发手术。经了解，这就是上热搜那个网红哥们小张。
据了解，今年28岁的小张，最近四年，大大小小相亲30多次，却没有一个成功，而且很多次都是见面之后没聊几句，女方就说不合适。问为啥不合适，对方还不痛痛快快的说。后来小伙子和家人才得知，人家女孩大都是嫌弃他长得老。
“也难怪，哪个20多的姑娘愿意嫁给一个看起来像大叔的老男人？”小张也是明事理的人，虽说长相如何都是父母给的，但自己脱发成这样也确实影响形象。
只不过这一路走来，可急坏了家里老母亲。看着村里同龄人都一个个抱上孙子孙女了，自己这个要个子有个子要能力有能力的宝贝儿子却连个媳妇的影子都没有。张妈妈听说植发能改变儿子头顶形象，决定和孩子一起来试试。
“太不容易了，今天就给我们植发吧！”因为对植发不了解，怕像公立医院看病一样难挂号，小张和母亲头一天晚上就赶到了太原，一大早就来到雍禾植发院部等候。
“四年相亲30多次都失败了，我太难了！”小伙子对着镜子苦笑道。当看到医生给自己设计的方案，小伙子又开始憧憬未来的幸福生活，“真有点小激动！给我拍个照，留个纪念！”
据悉，雍禾植发院部负责人了解到小张的情况后，为其安排了最好的医生团队，按照其意愿于当天下午进行植发手术。
另据雍禾植发太原院部李强主任分析，小张的脱发原因有家族遗传及过度使用手机导致作息不规律等。依据他的脱发情况和供区资源，参考他的需求意愿后，为他设计了FUE＋LATTICE两种技术结合的种植方案。也祝愿小张通过植发，改变头部形象，重拾自信，早日觅得良伴，幸福美满！
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
健脾消食常吃5种酸性食物 醪糟能健胃益肺 醪糟由熟糯米发酵而来，是我国很多地区的传统特色美食，又名酒酿、酒糟、米酒、甜酒、甜米酒、糯米酒、江米酒、伏汁酒，米酵子等。我国古代就有“人参补气，米酒养人”的说法。李时珍在《本草纲目》中记载：“米酒可止痛去积，暖胃健脾，多唾温心，常饮可使皮肤润滑有光泽。”中医典籍《神农本草经疏论》记载：“醪糟补脾胃、益肺气之谷。脾胃得利，则中自温；温能养气，气顺则身自多热，脾肺虚寒者宜之。”因此，醪糟被很多人视为老祖宗留下的好食物。 【详细】
肌肉锻炼降低癌症风险 滋阴补肾常按这穴位 人到中年，身体肌肉的数量和质量开始逐渐减少，到老年后，肌肉的力量越来越小。除了心肺耐力锻炼之外，肌肉力量的练习也很重要，它是长寿的重要因素。近日，美国内布拉斯加大学的一项研究表明，强化肌肉锻炼有助预防癌症，可降低两成癌症的死亡风险。【详细】
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn