脱发小伙决定植发来改变

“等不起了，还赶着相亲呢！”11月26日，雍禾植发太原院部迎来了一位特殊发友，一进门就找医生说不用看了，直接做植发手术。经了解，这就是上热搜那个网红哥们小张。

据了解，今年28岁的小张，最近四年，大大小小相亲30多次，却没有一个成功，而且很多次都是见面之后没聊几句，女方就说不合适。问为啥不合适，对方还不痛痛快快的说。后来小伙子和家人才得知，人家女孩大都是嫌弃他长得老。

“也难怪，哪个20多的姑娘愿意嫁给一个看起来像大叔的老男人？”小张也是明事理的人，虽说长相如何都是父母给的，但自己脱发成这样也确实影响形象。

只不过这一路走来，可急坏了家里老母亲。看着村里同龄人都一个个抱上孙子孙女了，自己这个要个子有个子要能力有能力的宝贝儿子却连个媳妇的影子都没有。张妈妈听说植发能改变儿子头顶形象，决定和孩子一起来试试。

“太不容易了，今天就给我们植发吧！”因为对植发不了解，怕像公立医院看病一样难挂号，小张和母亲头一天晚上就赶到了太原，一大早就来到雍禾植发院部等候。

“四年相亲30多次都失败了，我太难了！”小伙子对着镜子苦笑道。当看到医生给自己设计的方案，小伙子又开始憧憬未来的幸福生活，“真有点小激动！给我拍个照，留个纪念！”

据悉，雍禾植发院部负责人了解到小张的情况后，为其安排了最好的医生团队，按照其意愿于当天下午进行植发手术。

另据雍禾植发太原院部李强主任分析，小张的脱发原因有家族遗传及过度使用手机导致作息不规律等。依据他的脱发情况和供区资源，参考他的需求意愿后，为他设计了FUE＋LATTICE两种技术结合的种植方案。也祝愿小张通过植发，改变头部形象，重拾自信，早日觅得良伴，幸福美满！