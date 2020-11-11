第二届“互联网+健康中国”科普大赛启动

为进一步倡导健康、文明、科学的生活方式，提升健康素养，鼓励和践行自主自律健康行为，让健康知识、行为和技能成为全民普遍具备的素质和能力，全面提升人们的健康素养，人民网·人民健康在国家卫生健康委医疗管理服务指导中心、中华医学会科学普及分会和中国医师协会科学普及分会的指导下，联合相关机构共同举办第二届“互联网+健康中国”科普大赛活动。

《健康中国行动（2019—2030年）》提出，实施健康知识普及行动。把提升健康素养作为增进全民健康的前提，根据不同人群特点有针对性地加强健康教育与促进。健康科普的传播，可以帮助每个人学习、了解、掌握有关预防疾病、早期发现、紧急救援、及时就医、合理用药等维护健康的知识与技能。

第二届“互联网+健康中国”科普大赛采用互联网线上方式开展，大赛报名在10月9日正式开启，公立医疗机构的医务人员均可报名参与，目前征稿正在火热进行中。大赛设置生活健康、慢病预防、饮食营养、心理健康、女性健康、疫苗接种等多个专场。主办方通过作品初筛、点评展示等环节，根据专家评价、用户关注度、网络人气等标准，选出2020年度的“科普红人”、 “科普达人”、 “十佳科普视频”、 “十佳科普文章”等奖项。人民好医生还将打造多位“健康科普超级IP”,在“人民好医生”客户端、今日头条、抖音等平台线上直播路演，与网友互动。

为进一步增加网友与医生的互动，将专业性、互动性、趣味性融为一体，形成全民热爱健康、拥抱健康的良好氛围，比赛期间还将开展“学科普知识赢健康好礼”活动，广大网友可通过“人民好医生”客户端参与每日任务、作品投票、阅读科普、转发参赛内容、康友圈互动等获得相应的健康积分，健康积分可在大赛开展期间用于免费兑换健康礼品。

与此同时，活动期间相关科普互动话题将同步在今日头条、抖音等平台推出。为增加趣味性，本次大赛将与乐元素合作联动，围绕科普大赛主题设置健康科普闯关游戏，寓教于乐。

本次大赛可通过在线报名，登录“科普大赛”页面注册，审核通过后下载登录“人民好医生”客户端和今日头条，上传参赛作品。（扫描二维码即可报名）

本次活动由娃哈哈、乐元素、万泰生物、南方健康协办，乐元素携旗下经典休闲游戏《开心消消乐》助力此次大赛，金数据、光明乳业、半亩花田、李锦记、欢乐口腔、纽曼斯营养科技（北京）有限公司、泰安市诺泰电子科技有限公司、澳优（中国）乳业有限公司等企业提供礼品支持。