让医生成为健康科普主力军

“只有接种疫苗，才能得到最好的保护”“不接种疫苗的人会吃亏”……最近，针对部分群众不愿接种新冠疫苗的想法，钟南山、张伯礼、张文宏等专家纷纷发声，倡导大家积极接种疫苗，以尽快形成免疫屏障。在新冠肺炎疫情防控阻击战中，一大批医务工作者站在健康科普第一线，有力地提升了居民的健康素养。

健康是人类永恒的追求。尤其是在全球新冠疫情依然流行的形势下，百姓对健康知识的需求更加迫切。然而，医学是一门极其复杂的科学，普通人很难全面掌握。医生具备丰富的医学知识，是离患者最近、接触患者最多的人。他们最了解患者的心理需求，也最容易赢得患者的信任。因此，医生应把健康教育与治病救人摆在同样重要的位置。

我国《基本医疗卫生与健康促进法》规定：“医疗卫生人员在提供医疗卫生服务时，应当对患者开展健康教育。”实践证明，健康教育与健康促进是提高公众健康水平最根本、最经济、最有效的措施，也是坚持预防为主卫生方针的体现。建设健康中国，离不开全民健康素养的提升。广大医务人员应坚守健康科普的主阵地，成为健康科普的主力军，引导公众树立正确的健康观，养成文明健康生活方式，让健康中国行动落地生根。

医疗行业的最大特点是信息不对称，医生做科普可以最大限度消除信息不对称。面对公众的健康需求，医生应努力增加权威健康科普知识供给，扩大健康科普知识的传播覆盖面，为人民群众获取健康科普知识提供便利。在日常诊疗中，医生除了开具“药物处方”，还应开具“健康处方”，因地制宜，因人而异，传播科学健康观、合理膳食、科学运动、心理健康、疾病防治等知识和技能，提高患者自身的健康素养。

健康资讯是百姓关注的热点，也是谣言传播的“重灾区”。面对鱼龙混杂的健康信息，老百姓由于缺乏鉴别力，很容易上当受骗，误入歧途。医生要敢于“亮剑”，去伪存真，粉碎谣言，及时回应公众关切的健康问题，传播科学准确的健康知识，提升健康科普信息质量，减少和消除虚假健康信息的影响力，净化健康科普知识传播环境，铲除谣言生存的土壤。

当然，倡导广大医生做科普，还需要建立合理的激励机制，营造良好的政策支持环境。最近，上海卫生健康委提出，将健康科普工作纳入医务人员日常业务考核、评先评优、职称晋升的考核内容，构建“医疗卫生机构健康教育年度活跃指数”“媒体健康科普年度影响力”等指标，推动医疗卫生机构加强健康教育与健康促进工作。此举有利于调动医生做科普的积极性，为壮大健康科普队伍注入了新动力。

提升全民健康素养，需要长期不懈的努力。让医生成为健康科普的主力军，是落实健康中国行动的有力抓手，也是巩固新冠肺炎疫情防控成果的有效手段。希望更多医务人员行动起来，从以治病为中心转向以人民健康为中心，把健康的“金钥匙”交给群众，把防疫策略与群众充分沟通，为健康中国助力加油！

《 人民日报 》（ 2021年04月09日 19 版）