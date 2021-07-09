一年中最热的日子来了 “三伏天”为何如此难熬？

中国天气网讯 “我与烤肉之间只差一撮孜然”、“给我冰西瓜....。.”没错，又到了一年一度的三伏天，从7月11日起，我国将进入一年中气温最高且又潮湿、闷热的日子。为何三伏天最难熬？“三伏”里哪“伏”最热？中国天气网推出三伏天防暑妙招，助你健康平安过三伏。

为何三伏天最难熬？“三伏”里哪“伏”最热？

今年的头伏从7月11日开始，中伏时间为7月21日至8月9日，末伏从8月10日始，预计到8月19日止，近四十天的伏期。正式入伏后，高温、高热、高湿的“桑拿天”将频繁出现，酷暑难耐。

“三伏”的说法由秦汉时盛行的五行学说延伸而来，主要指中原地区气候上一年中最闷热的一段时期，它是“头伏”、“中伏”和“末伏”的统称，一般出现在7月中旬至8月中旬。中国天气网首席气象分析师胡啸介绍，三伏天具有高温高湿明显、累计日数多、持续性强等特点。

三伏天到底有多热？中国天气网统计了近30年来(1991-2020年)的气象数据，三伏天里华北、黄淮、西北地区东部极端高温在40℃以上，高温持续日数达5-7天；而南方大部虽因湿度大，极端高温没有北方强，但极具耐力，高温日数均在20天以上，局地甚至达35天。而不得不提的“高温霸王”吐鲁番，极端高温曾达47.8℃(2008年8月5日)，高温日数曾持续达39天，几乎是高温全满贯。

古代的三伏也这么热吗？历史气候研究表明，我国史上最热的夏天出现在乾隆八年。《中国三千年气象记录总集》中说道，当时北京、天津、河北、山西、山东等整个华北地区炎热异常；当年(1743年)在北京的法国传教士记录的实测温度是，7月20至25日的气温值都高于40℃，其中7月25日竟达44.4℃。直让人感慨：“没有空调的时代，人们是怎么熬过来的？”

为何三伏天如此难熬？胡啸介绍，入伏后，地表湿度变大，地表层的热量累积下来，所以一天比一天热，地面积累热量达到最高峰，天气就最热。另外，夏季雨水多，空气湿度大，水的比热容比干空气要大得多，这也是天气闷热的重要原因。七八月份副热带高压加强，在其控制下，高压内部的下沉气流，使天气晴朗少云，有利于阳光照射，地面辐射增温，天气就更热。

“三伏”里哪“伏”最热？胡啸表示，具体到某一年或某一地区，最高气温是出现在头伏、中伏还是末伏，或是立秋末伏后会不会出现“秋老虎”，其实要取决于当时的天气系统。通常我国大陆，主要是热在头伏和中伏，但东南沿海和岛屿地区大多是热在末伏。即使是通常热在中伏的长江中下游地区，末伏后的8月中下旬，偶尔也可出现被称为“秋老虎”的连续高温天气。

三伏天的正确打开方式：防暑降温有讲究

天儿一热，很多人以为“伏天里要一心防暑”，其实，伏天更要提防的反而是“寒”。洗冷水澡、长时间吹空调、喝冰镇冷饮等，都是导致寒气入体的根源。

胡啸建议，伏天里，空调温度调至26℃左右，不开空调时注意开窗通风；伏天锻炼讲究轻缓，可选择10点前或下午5点后去户外运动，让身体微微出汗，运动后注意补水，最好不要饮用含大量糖分的饮料；饮食注意少寒凉，以免造成胃部痉挛。

虽说三伏天真的让我们热得够呛，但其实也是一个正常的气候现象，每年我们都应以一种平和的心态迎接它、应对它。预防中暑、不要贪凉；多吃苦瓜，少吃冷饮；总之，只要积极和正确应对，我们都可以健康平安地度过三伏。