栾杰：开展医美科普要避免出现“伪科普”

中华医学会整形外科学分会主任委员、中国医学科学院整形外科医院副院长栾杰。陈晨摄

人民网北京3月19日电 （记者余璐）近日，由人民网·人民健康主办的2021年全国两会“健康中国人”系列圆桌论坛在京举行。在主题为“强化医美行业自律 科普提升消费认知”的专场论坛上，中华医学会整形外科学分会主任委员、中国医学科学院整形外科医院副院长栾杰表示，开展医美科普要避免出现“伪科普”现象。

栾杰谈到，医学由于其本身的特点区别于其他消费。从消费层面，对于大众来讲，要区分医疗美容和生活美容，不能把医疗美容定义为消费。从架构设计层面，要为医疗美容做定义。比如医疗美容的从业者是医生，首先定义是医生，而不是老板。作为医生就要要治好病，并从医疗的角度实现别的目标，这是医生的主要责任和义务。

随着网络经济的崛起，花样百出的营销信息让大众辨识起来更加困难。“找正规的医疗机构，找正规的医生，用正规的产品。”栾杰谈到，这是求美者咨询时，他最常给出的答案。

对于医美科普，栾杰认为，现在互联网上的科普知识“鱼龙混杂”，有一些机构将科普作为推销、宣传的手段。要做好科普，不在于如何加大宣传渠道，而在于如何来避免出现用于营销的“伪科普”，真正为大众提供他所需要的科学、准确的科普知识。