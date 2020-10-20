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一图读懂2019年国家医疗服务与质量安全成绩单

2020年10月20日08:31 来源：人民网-人民健康网

国家卫健委：截至2019年底 全国注册护士总数已经达到445万

国家卫健委：2019年重症患者住院病死率8.3% 稳步下降

国家癌症中心主任赫捷：将在全国范围内开展肿瘤单病种质控

国家神经系统疾病质控中心主任王拥军：助力我国卒中急救溶栓治疗率提升126%

国家卫健委：心血管疾病住院死亡率下降至0.9% 急性心梗、房颤治疗率均提高

国家卫健委：全国医疗机构总数突破百万家 诊疗人次达87亿

(责编：李轶群、许晓华)


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