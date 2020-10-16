国家卫健委：2019年重症患者住院病死率8.3% 稳步下降

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务和医疗质量安全报告》（以下简称《报告》），国家重症医学专业质控中心主任邱海波介绍说，过去十年，全国设置重症医学科的医院数量由1000多家增加到4000多家，全国ICU医生的执业人数增加到6万多人，ICU职业护士人数增加到10万多人。《报告》数据显示，重症医学抽样医院数是3000多家，总的重症医学科收治病人数达到211万人，重症患者的住院病死率是8.3%，较前些年有稳步下降。重症医学科的质控指标也在逐步改善，调查显示，反映重症感染治疗紧迫性的感染性休克的3-6小时的集束化治疗达标率平均可以高达80%和71%，较前稳步提高。同时反映医院ICU医疗安全水平的医院感染，比如说呼吸机相关肺炎、导管相关血流管感染的发生率稳步下降。

邱海波表示，重症医学是医疗救治的最后一道防线，也是现代医院管理水平和整体医疗水平的一个重要体现。近些年，尤其是在此次新冠肺炎疫情中，更凸显出重症医学现在是公共卫生管理体系的一个重要组成部分。重症医学是重大突发公共卫生事件的应急救援救治的核心专业，在公共卫生事件中发挥引领性作用。在抗击疫情驰援湖北的4.26万医护人员中1.9万为重症专业医护人员，驰援湖北的重症医学医务人员占到全国重症医务人员十分之一。

邱海波介绍说，重症疾病的规范化诊疗实际上是提高重症患者生存率改善预后的重要措施，规范化的诊疗过程依赖于整个质量控制，这对于基础疾病比较复杂、治疗时间非常紧迫的重症疾病来讲就显得更为重要。国家重症医学质控中心初步建立了与省、市质控中心联动的这样的一个质控体系，各级质控中心在重症医学质控网络建设、诊疗规范、指南推广、质控指标的修订、评估以及诊疗行为规范、医疗质量提高以及保证医疗安全方面作出了积极的贡献，目前也正在推进脓毒症、呼吸衰竭等单病种的质控试点工作。

在强化同质化管理促进医疗质量不断提升上，重症医学是全国首批颁布重症质控指标的专业，并在国家重症医学医疗质量管理平台进行推进、落实，并通过质量管理的平台数据分析形成重症的质量报告，及时反馈，对推进行业规范、质量控制起到非常重要的作用，同时从2009年开始推行全国重症医师专科培训，目前已经培训3万多人，并在国家省级、市级的不同层面开展重症医学相关核心技术的培训，强化同质化的培训和管理。