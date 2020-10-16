国家神经系统疾病质控中心主任王拥军：助力我国卒中急救溶栓治疗率提升126%

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务和医疗质量安全报告》，

国家神经系统疾病质控中心主任王拥军介绍说，通过建立三级医疗质量控制体系和构建国家神经系统疾病医疗质量信息化平台，目前已累计监测全国脑血管病数据超过150万。相较“十二五”末期，国家质控中心的系统工作使我国卒中急救溶栓治疗率提升了126%，院内急救延误时间缩短42%，住院死亡率降低66.7%（从1.2%降至0.4%），医疗服务质量关键指标整体达到发达国家水平。

“为提高神经系统疾病医疗服务均质化程度，改善医疗服务质量，中心自成立至今已制/修订了9个单病种和3个介入治疗技术质控指标体系，共计147项指标，其中包括脑梗死和癫痫等的3个病种和脑血管造影等2套介入技术指标已于2020年正式对外发布。”王拥军称。

王拥军介绍说，神经系统疾病医疗服务质量持续改善，以发病率、致残率和死亡率最高的卒中为例，在过去的五年间，针对静脉溶栓这一卒中急性期最有效的药物临床应用严重不足、导致患者治疗率低、致残率高的现状，中心在全国范围内发起了卒中中心建设项目。截止2020年9月底，国家质控中心已经协助全国31个省市自治区的2700余家医院成功建立了卒中中心，覆盖了我国公立二三级医院的三分之一以上。同时还建立了以这些卒中中心为核心的“一小时急救圈”，凡是在距离这些卒中中心1小时车程覆盖范围内的居民均可就近选择这些医院。以此估算，2700余家卒中中心的“一小时急救圈”范围已经覆盖超过全国60%的居民区，部分区域还开通了脑血管病急救的远程专家实时指导，让优质的医疗资源实时可及。

王拥军同时指出，我国卒中救治还存在诸多问题，比如，院内急救延误时间有了显著缩短，但院前延误没有显著改善。最重要的原因之一是对于卒中这一急症，许多患者没有正确认识它的严重危害，没有第一时间到医院就诊。中心研究数据发现，我国仅有12.5%的卒中患者通过急救车前往医院，而这部分通过急救车到医院的患者与不通过急救车到医院的患者相比，他们接受溶栓治疗的比例要显著提高70%。所以呼吁广大群众如果有疑似卒中症状，一定要在第一时间及时呼叫急救车并尽快到达医院。