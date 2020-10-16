国家癌症中心主任赫捷：将在全国范围内开展肿瘤单病种质控

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务和医疗质量安全报告》，国家癌症中心主任赫捷表示，近十年来我国肿瘤登记数据显示，我国恶性肿瘤发病率和死亡率仍有上升趋势，但随着我国医疗水平和医疗质量的不断提升，医疗技术能力不断进步，肿瘤患者五年生存率也稳步提升、生存质量得到改善。

赫捷介绍说，在推进肿瘤质控工作，加强肿瘤诊疗规范化管理方面，我们不断完善国家、省、市肿瘤三级质控体系，28个省份成立了省级肿瘤相关质控中心。

单病种质量控制是长期实践证明能力有效提升医疗质量的重要方法，国家肿瘤单病种质量控制平台正在建设中，将在全国范围内开展肿瘤单病种质控。国家肿瘤质控中心以乳腺癌为试点，开展了乳腺癌诊疗规范化质控试点建设工作，目前全国已有200家三级以上医院纳入试点范围，肺癌单病种质控也在试行中。

持续开展抗肿瘤药物临床应用监测工作，对全国1400余家医疗机构抗肿瘤药物合理使用情况进行监测，全方位管理和加强抗肿瘤药物的规范使用。

继续推进多种形式的肿瘤医联体和医共体建设，开展肿瘤远程医疗服务，帮扶基层医疗机构专科建设和发展，提升基层肿瘤诊疗能力。

在肿瘤临床研究持续开展，诊疗新技术不断推广和应用方面，在外科治疗上，我国新术式、新理念、新研究有了原创性的突破，如胸腔镜微创手术、机器人辅助胸腔手术也已逐步在开展，我国学者原创的“解剖性部分肺叶切除”的新概念被全球胸外科学界接受；以荧光标记病灶及淋巴结为代表的示踪技术、三维重建及3D打印术前模拟技术、纳米刀等新技术也逐渐在临床被广泛使用。

在放射治疗上，国家肿瘤质控中心制定了多项放疗质控指南，全国已建立起1413个放射治疗中心，约86.2%的中心可以提供三维适形放射治疗，约67.4%的中心可以提供调强放射治疗，包括四维CT或PET-CT模拟、影像引导的放射治疗和运动管理等先进技术。

在药物治疗上，新的靶向药物、免疫药物以及新型治疗模式不断涌现，进一步改善了癌症患者的生存。例如，肺腺癌中针对诸多少见基因靶点研发的靶向药物使获益人群提高至70%；PD-1或PD-L1单抗为基础的联合治疗使疾病进展风险和死亡风险下降30-40%；新型疫苗、新一代免疫双抗等不同形式的免疫治疗使部分晚期癌症患者获得完全缓解并长期生存。此外，针对靶向治疗和免疫治疗的精准诊疗体系正逐步建立，通过标志物选择治疗患者，可有效提高药物治疗的有效性；在此基础上建立的外周血无创分子分型体系使靶向治疗受益患者增加30%，提高了分子分型的可及性。

赫捷表示，下一步，国家癌症中心、国家肿瘤质控中心将持续完善肿瘤质控管理工作，充分发挥好国家肿瘤单病种质控平台及全国抗肿瘤药物临床应用监测网作用，对医疗机构肿瘤诊疗质量相关指标开展持续监测，促进肿瘤诊疗质量持续改进，不断完善我国肿瘤诊疗质控体系。