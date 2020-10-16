国家卫健委：截至2019年底 全国注册护士总数已经达到445万

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务和医疗质量安全报告》，国家护理专业质控中心主任么莉介绍说，截止到2019年年底，全国注册护士总数已经达到445万，比2018年增长了35万，增长的幅度达到了7.87%，占医疗卫生技术人员44%，是近几年护理队伍数量增长最快的阶段，其中具有大专以上学历的护士已经占了近70%。

“国家护理质量数据平台收集的1800所三级也包括二级医院的护理质量数据显示，从事护理工作十年以上的护士占比达到了37%，比2017年的34.63%提高了6.46个百分点。近三年护士离职率稳定在1.6%左右。护士们对‘护士的社会地位’和‘参与医院管理’的感受度在提高。队伍中男护士的数在快速增加，据不完全统计目前已经达到了12.5万这样一个数量。”么莉称，随着护士队伍数量和素质的不断加强，促进了医疗质量不断改善，通过国家护理质量数据平台对全国1800所医院所收集的数据分析发现，住院患者压力性损伤的发生率，导管相关血流感染发生率，呼吸机相关肺炎发生率这些反映患者安全的质量指标的中位数和变异度在逐年缩小，反映出医院护理质量向好改善，医疗机构之间差异性在缩小。比如说呼吸机相关肺炎发生率的中位数从2017年4.19‰，下降到2019年的3.53‰。

么莉讲述说，护理在突发公共卫生事件医疗救治的作用突出。这次抗击新冠肺炎疫情救治中，4.26万援鄂医疗队员中有70%是护士，其中40%是90后护士，重症医务人员的3/4是重症专科护士。新冠肺炎患者当中有高龄老人，也有新生儿，治疗非常复杂，心理反应也非常复杂，需要护士们具有扎实的护理技能和掌握对复杂技术联合应用这样一些处理应用的能力，也要应对各种突发情况和风险的发生，还必须承担这些患者的全部生活照护等，包括病人的清洁、饮食、大小便的处理的能力。

一个日常看起来非常简单的操作，比如说翻身，在面对一个病情随时都可能发生变化，身上又有各种维持生命治疗的仪器、管路等的重病患者时，翻身就非常非常地困难，像这样的患者，我们要时刻地护理，又不能患者在一个位置上固定，因为长期固定在这样一个位置，皮肤很容易出现破损，出现破损以后，患者很容易继发感染，很可能有其他的预期或者不好的结果。

护士还要时刻地去注意患者的心理反应，并根据心理特点去舒缓患者的一些情绪。所以护士们像“哨兵”一样守在患者身边，及时处理患者的各种问题，又像一座座桥梁把患者的病情变化和治疗的信息及时传递给医生或医疗团队，所以必须具备敏锐的观察、分析、处理问题的能力。

么莉表示，随着人口老龄化和慢性病人的增加，民众对护理服务的需求会更加强烈、多元，甚至标准会更高，提供高质量的具有人文关怀的护理，既是社会民众对护理的一种呼唤或者需求，也是护理改革发展的一个出发点，在国家的顶层设计下，通过护理人自身的努力，护理一定会更加地去贴近患者、贴近临床、贴近我们社会民众对护理的需求。