国家卫健委：全国医疗机构总数突破百万家 诊疗人次达87亿

人民网北京10月16日电 （记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务和医疗质量安全报告》，医政医管局监察专员郭燕红介绍称，可以从四个方面的数据反映出在医疗资源供给、医疗质量安全等方面取得的成效。

一是医疗资源供给持续增加。在机构方面，2019年全国医疗机构总数已经超过了100万家，其中医院数量3.4万；全国医疗机构诊疗人次87亿人次，比2014年增加14.7%；住院诊疗人次达到2.7亿人次，比2014年增加30.4%。在部分专业层面，像儿科、产科等薄弱专业的力量明显增强。2019年每千名儿童医院的床位数2.2张，比2015年增加0.17张。三级公立综合医院产科床位使用率从2016年的98.2%下降至2018年的83.7%，所以产科床位紧张的状况有所缓解。在重症领域，重症医学科床位占医院床位的比例从2014年的1.9%，上升到2018年的2.2%，增幅16.4%。在人力资源层面，2019年全国执业（助理）医师386.7万人，比2014年增加33.7%；全国注册护士总数2019年达到445万人，比2014年增长了近50%。

二是医疗服务能力和医疗服务效率不断提高。2016年至2018年，反映医疗服务广度的DRGs组数，全国三级医院由535组提升至563组；反映医疗服务能力的病例组合指数（CMI值），三级医院由0.95上升至0.97。同时，2019年三级医院平均住院日为9.2天，比2014年下降1.5天，实现5年连续下降。

三是医疗质量安全水平持续提升。2018年，三级公立的综合医院住院患者总死亡率为0.60%，二级公立综合医院总死亡率为0.47%，这两个指标均实现3年连续下降。

四是合理用药水平不断提高。以抗菌药物为例，2011年至2018年，住院患者抗菌药物使用率从61.4%下降到40.4%；抗菌药物使用强度从61.8DDD下降到43.7DDD。

“今年，面对新冠肺炎疫情，我国医疗服务体系、学科建设、技术能力以及医务人员队伍经受住了考验。”郭燕红称。

对于存在的问题，郭燕红指出，一是医疗资源发展不充分问题尚未完全解决。每千人口拥有医师数、护士数仍然偏少，三级公立医院的床位依然紧张。感染性疾病以及精神专业人员相对匮乏，2018年全国三级医院设置感染性疾病科病房的比例不足八成。

二是医疗资源分布不平衡的问题依然存在。从患者异地就医情况看，患者流出比例最高的前5个省分别为西藏、安徽、内蒙古、河北、甘肃，流出患者异地就医比例依次为27.6%、18.8%、16.0%、14.3%和11.8%；而患者流入前5位省份为上海、北京、江苏、浙江和广东，大家可以看到，异地就医流出病人的省份基本集中在东西部地区，而流入省份基本上集中在东部地区。

三是医疗质量安全仍有薄弱环节，特别是基层医院和民营医院仍需提升。因为我们国家医疗机构众多，医疗质量安全水平差距还是存在的，部分地区、机构、专业的医疗质量安全水平有待进一步的提升。

“下一步，我们主要以问题为导向，一是加快优质医疗资源扩容。围绕着严重危害人民群众健康的常见病、多发病以及防范重大公共卫生风险的需要，继续扩大优质医疗资源供给，重点解决发展“不充分”的问题。二是加快医疗资源区域间的合理布局。以患者异地就医和促进医院同质化发展为切入点，重点加强中西部地区和基层的能力建设，促进优质医疗资源下沉，来着力解决“不平衡”的问题。三是加强医疗质量安全管理。进一步完善质控体系，扩大质控工作范围，提高质控工作的科学化、精细化、信息化程度。让广大人民群众就近享有公平可及的医疗卫生服务，满足人民群众美好生活需要的需求。”郭燕红表示。