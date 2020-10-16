国家卫健委：心血管疾病住院死亡率下降至0.9% 急性心梗、房颤治疗率均提高
人民网北京10月16日电（记者崔元苑）16日，国家卫生健康委员会就“2019年我国医疗服务和医疗质量安全有关情况”举行例行发布会。结合《2019年国家医疗服务与质量安全报告》，国家心血管病中心副主任樊静指出，我国心血管患者的诊疗需求在逐步增加，通过构建覆盖全国的统一高效的心血管专业质量管理与控制工作体系，在持续改进和完善心血管专业的诊疗质量和服务水平方面取得了一些明显的进步。
樊静说，数据显示，我国心血管病的质量指标在持续地改善。住院死亡率指标是反应住院患者诊疗质量的核心指标，这一指标从2013年的1.7%下降到2018年的0.9%，下降了47%。冠状动脉旁路移植手术是心脏外科治疗冠心病的一个很重要的诊疗方式，这个数据从2016年至2018年，在年手术量保持增长的同时，院内手术死亡率从2.8%下降到了1.7%，医院之间的差异也在逐步地缩小。经皮冠状动脉介入（PCI）是内科治疗冠心病的主要方式，死亡率持续稳定在0.23% 的较低水平。
急性ST段抬高型心肌梗死是严重威胁群众健康的一个常见的心血管的急危重症，致死率比较高，经过近年的质量干预，2018年急性ST段抬高型心梗患者循证用药的情况改善还是非常明显的，再灌注治疗率和到院90分钟内直接进行冠脉介入的治疗率均有提高，尤其是二级医院再灌注治疗率由2017年的67.8%提高至2018年的81.5%。
房颤也是很最常见的心律失常之一，血栓栓塞风险评估和抗凝治疗是房颤治疗的重点。与2017年相比，2018年具有抗凝治疗适应证的房颤患者，出院抗凝治疗率从53.9%提高到56.7%，其中非瓣膜性房颤患者接受风险评估的患者的比例也由32.9%提高至47.3%，提高了将近15%。
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