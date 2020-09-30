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李兆申院士：“健康县域”——提升基层医疗能力是我们应尽的义务

2020年09月30日12:16 来源：人民网-人民健康网

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席李兆申近日在“健康中国·健康县域”2020中国县域健康大会现场连线时表示：“希望通过努力，在我国基层医院的诊疗水平、学科建设、人才队伍，以及在为基层老百姓服务方面能够提供最大的支持和帮助，这是我们应尽的义务。”

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟联合主席李兆申

李兆申表示，近几年，县域院长联盟的工作取得了诸多成效，各专科人才培养诊疗水平提高，学科管理都有了很大的发展。特别是基层医院在脑卒中、心脑血管疾病、呼吸疾病的标准以及肿瘤的筛查等方面取得了一些成绩。但基层医院的诊疗水平、学科的发展仍存在着不平衡和不均衡的发展的问题。目前县级基层的健康理念、医药供给、诊断治疗水平与大中城市的医疗机构的水平、资源的配置，仍然有着很大的差距。

这些年，我们在王陇德主席、各位联合主席（院士）的领导和坚持不懈的努力下，一些基层医院在脑卒中、心脑血管疾病、呼吸疾病的标准以及肿瘤的筛查等取得了一些成绩。此次，县域院长联盟对大会内容的安排和工作计划都非常细致，对基层县域医院的学科建设、人才培养、对县域医院诊断治疗技术水平提高，为此我有责任、有义务进行大力的帮助。

李兆申说，近几年一直从事在消化道肿瘤的早诊、早治、早筛、早防的一些诊断治疗和早期预防的科普工作。虽然取得了一定的成效，但基层老百姓消化道肿瘤的发生率，像食管癌、胃癌还在不断增加，五年生存率还是明显低于国际一些发达国家的水平。因此，健康中国建设的任务还非常艰巨。

李兆申表示，愿意为联盟县域医院的各单位在学科建设、人才培养和科普方面多做一些事情。“只要县域医院有需求，将尽最大努力，充分利用好我的团队，为基层做出更大贡献。”

希望通过我们的努力，把我们国家基层医院的诊疗水平，学科建设队伍，在为基层老百姓服务方面能够提供更多的方便，作出我们应尽的义务。也希望经过几年的时间，使国家的县域医院的临床诊疗水平、学科建设和人才队伍有一个大的进步。

(责编：李轶群、许晓华)


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