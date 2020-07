四川大学华西医院李为民院长入选国际医疗质量与安全研究院终身院士

7月7日,国际医疗质量与安全研究院(IAQS,International Academy of Quality and Safety in Health Care)线上召开2020年院士会,四川大学华西医院李为民院长作为研究院新入选院士参加会议。

IAQS为国际医疗品质协会(ISQua,The International Society for Quality in Health Care),于2018年成立,其举办的院士评选旨在表彰在医疗质量与安全领域的研究、学术或服务等方面作出重大贡献的杰出人士,该院院士是在该领域工作的个人可获得的最高荣誉之一。在近日举行的新任院士入选评审会中,四川大学华西医院李为民院长当选国际医疗质量与安全科学院终身院士。该协会目前已累计有80名院士,其中两名来自中国。

线上会议现场

据介绍,每位预选新任院士均需由两位院士提名推荐,并经全体院士共同讨论后以书评和投票方式进行表决,今年被推荐的有来自全球的众多提名候选人,其中仅有25名知名学者经过严格的评审程序,最终获得该院终身院士头衔。本次评审中,李为民成为中国唯一当选的终身院士,其他院士分别来自美国、澳大利亚、瑞典、加拿大、亚美尼亚、荷兰、马拉维、巴西、尼日利亚、墨西哥、印度。

(来源:四川大学华西医院院办)