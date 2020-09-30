中国县域健康大会在苏召开

中国县域医院院长联盟“健康中国·健康县域”行动正式启动

9月4日至6日，为加快健康县域发展步伐，助力健康中国战略实施，由中国医学装备协会、中国县域医院院长联盟、中国县域卫生三方联合举办的“健康中国·健康县域”中国县域健康大会在苏州召开。

本次大会汇聚了国内顶尖的临床专科学术团队和医改、管理专家，多方共同赋能县域，助力国家“大病不出县”目标的实现，共促“健康中国”行动下“健康县域”战略新格局的形成。为让更多的县医院和县域医疗工作者能够参加会议，大会全程以线上与线下相结合的方式进行。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德，江苏省卫健委副主任兰青，中国医学装备协会理事长赵自林，中国医药企业管理协会名誉会长郭云沛，中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇，国家卫健委规划发展与信息化司司长毛群安在开幕式上依次作精彩致辞。

中国工程院院士、中国县域医院院长联盟主席王陇德致辞

王陇德致辞中表示，要以“健康县域”推进健康中国行动全面进军新篇章。他说：“2020年9月，健康中国行动推进委员会办公室印发了《推进实施健康中国行动2020年工作计划的通知》，掀开了健康中国行动全面进军的新篇章。今年的中国县域健康大会以‘健康中国，健康县域’为主题，聚焦县医院基础建设，专科能力提升和县域卫生管理，全面赋能、助力县域医卫发展，希望与会者秉承提高县域医疗卫生服务质量和水平的思想理念，互相深入交流学习，收获知识与力量，满载而归。”

江苏省卫生健康委员会副主任兰青发言

兰青在发言中，肯定了江苏省县级医院在全国领先的服务能力。他提出：“在推进经济社会协同发展中，江苏省委、省政府高度重视人民健康事业，持续深化医疗卫生体制改革，大力推进健康江苏建设，推动优质资源下沉，全省居民主要健康指标位居全国前列，县域医疗卫生服务能力得到了显著的提升。”

“在国家卫生健康委通报的‘2019年县级医院服务能力评估’中，江苏省县级医院医疗服务能力基本标准达标率为95.97%，推荐标准达标率为81.91%，两项指标均排名全国第一。目前，江苏省居民两周患病首选基层医疗机构就诊比例达69.55％，县域就诊率达92.79％，已初步实现居民“小病不出村（社区），大病不出县”目标。”兰青介绍说。

中国医学装备协会理事长赵自林致辞

赵自林在致辞中提出，“健康中国”梦想需从“健康县域”出发。他认为：“健康中国梦想需要从健康县域出发，只有县域居民疾病得到了有效控制和治疗，健康中国梦想才能得到真正实现。中国医学装备协会一直都非常关注县医院和基层医疗卫生机构的建设。为了支持帮助县医院的建设和发展，中国医学装备协会将于今年发布“县级医院医学设备全程管理指南”，以及县级医院医学装备配置相关行业建议，以期为县医院基础设施建设和能力提升提供指导。”

中国医药企业管理协会名誉会长/中国县域医院院长联盟理事郭云沛发言

郭云沛在发言中表示，处理好医药关系，是实现“健康中国，健康县域”的必然要求。“自古以来，医、药不分家，二者的终极目的都是维护人们的生命健康。新时期，科学合理地处理好二者关系，既是促进医疗、医药两个行业高质量发展的需要，也是实现健康中国，健康县域的必然要求。中国医药企业管理协会一直以来致力于推动建立符合社会主义市场经济规律的中国医药企业管理体系，不断提高医药企业、医药企业家(经营管理者)、医药经理人的素质。多年来，中国医药企业积极地推动医疗与医药的良性互动和友好交流。”他说。

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇讲话

霍勇发青了“以专科建设和能力提升践行‘健康县域’使命”的主题演讲。他表示：“以赋能县域为任，中国县域医院院长联盟自2018年成立以来在县域持续耕耘。以服务县域医疗发展，践行健康中国为使命，秉承《健康中国行动》的精神，成为健康中国行动基层落地‘健康城市’，‘健康县域’的领导平台；成为县医院院长成长，工作，交流，帮扶的专业化、可信赖平台，与贴心的合作伙伴；引领县域医疗发展，综合政府、社会、企业资源，成为县域医共体建设的中间力量；结合各个专科优势，成为县域卫生调研与分析、医疗能力和专业技术水平提升的专业化平台。以此为目标，开启以基层胸痛中心和基层卒中中心为基础的县域心脑血管急救体系建设模式的探索，规划了以高血压、糖尿病、脑卒中、冠心病和COPD等常见慢病为基础的县域慢病管理中心，开展县域CKD和肿瘤筛查等活动，启动县域慢阻肺规范化中心的建设规划。与人民网人民健康一同开展县域的健康科普教育，县域医疗能力提升项目，县域高质量医疗服务创优项目，以及县域医院党建工作，在县域医疗机构中形成了一定的影响力。”

国家卫生健康委员会规划发展与信息化司司长、健康中国行动推进委员会办公室副主任毛群安致辞

毛群安在致辞中指出，县域医卫管理者更要重视医防融合。他说：“近年来，县域医疗卫生在满足广大人民群众健康需求，深入推进医药卫生体制改革和健康中国战略落实方面发挥了非常重要的作用。然而，由于地域的差别以及不同级别医院之间能力的差异，县域医疗机构能力提升仍然是我国医疗卫生事业发展的重点。健康中国行动推进一年来，业内已经深切感受到，健康中国战略的落实落地，离不开基层医卫的通力合作，希望县域医疗卫生机构的同志，关注健康中国行动，强化预防为主，防治结合的理念，重视医防融合建设，助力国家逐步实现卫生健康行业从以治病为中心，向以人民健康为中心的转变。”

在大会开幕式上，毛群安、薛海宁、兰青、陆林、赵自林、侯岩、郭云沛、霍勇和孔灵芝，以及县域医院院长联盟各专委会主任委员，学组专家共同启动了“健康中国，健康县域”行动，标志着“健康县域”成为了中国县域医院院长联盟工作纲领。