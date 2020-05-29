郭云沛：提升县域医疗临床技能 早日实现“大病不出县”

“分级诊疗体系建设是全面推进我国县级公立医院改革的重要环节。”在中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中国县域医院院长联盟理事、中国医药企业管理协会会长郭云沛表示，建立分级诊疗体系首先要提高基层医疗卫生机构的服务能力，其次要加强基层全科医生人才队伍的建设。

郭云沛介绍，2018年5月20日，中国县域医院院长联盟在国家卫健委疾病控制局、医政医管局和基层卫生司的支持下，由王陇德院士、葛均波院士、王辰院士、宁光院士、赫捷院士、霍勇教授联合发起，旨在通过提升县域医疗机构的综合临床技能，满足基层患者的医疗需求，助力实现“大病不出县”的国家医改战略目标。

“2020年是国家提出‘使500家县级医院达到三级医院的综合治理水平，使全国90%的县级医院和县级中医院达到基本医疗服务的基本服务准则’的收官之年，这是非常艰巨的任务之一。”郭云沛指出，此次新冠肺炎疫情也显露出当前我国医疗、公共卫生和医药行业存在的一些短板。对此，未来我国医疗健康领域各行各业更要团结起来，把公共卫生和医疗资源更好的下沉到基层，加强服务，补齐短板。

最后，郭云沛还介绍了2020年健康县域大会的相关信息。据介绍，该场会议将从县医院的基础建设、专科能力、综合管理等方面，结合创新的医疗技术和互联网＋应用，以及县域医疗市场发展的重点需求出发，优化基层医疗卫生资源，促进医共体模式在县域快速有序的发展。