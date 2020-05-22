霍勇：建好县域医疗“三个体系”和“一张网”

“成立中国县域医院院长联盟的目标，一是为了使县域医院成为区域医疗中心，具有学科发展的实力和水平，让患者大病不出县；二是为了是使县域能够在县医院等医疗机构的推动下，建立整个卫生服务和健康管理体系。”5月20日，在中国县域医院院长联盟成立两周年之际，中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院霍勇教授对该联盟的工作开展情况进行了回顾与总结。

霍勇指出，中国县域医疗机构是一个庞大的群体，长期以来政府也在大力投入资源来推动县域医疗机构的发展。但目前县域医疗机构的发展距离实现“大病不出县”、“基层健康守门人”等目标还有一定距离。

“这些距离的产生，其中一个核心问题就是县域学科人才的培养。”霍勇认为，只有在基层人才培养上下功夫，才能使县域逐步成为区域医疗中心，真正实现“大病不出县”，使国家分级诊疗体系能够得到完善落地。

基于目前存在的问题以及县域医院院长联盟的成立目标，霍勇介绍，县域医院院长联盟平台以学科建设为抓手，不断推动学科建设，从医疗机构院前、院中、院后的有效延伸，再到基层覆盖到公众，实现区域的一体化建设。“近两年，在国家卫健委推动医共体建设的同时，县域医院院长联盟的工作也更加凸显成效。”霍勇说。

“具体来讲，我们对县域医院院长联盟所在的医疗机构进行学科提升的主要做法是推动五大中心建设，尤其是以胸痛中心、卒中中心建设为抓手，在重大疾病关键环节上进行标准化、体系化的建设，包括医疗技术、标准规范、体系建设等多方面。”霍勇表示，要通过一系列措施使医疗技术更好的发挥作用，使重大疾病的院内救治、院后随访和院前预防管理能够做到实处。

最后，对于县域医疗机构的发展方向，霍勇指出，要真正建好“三个体系”和“一张网”，即急诊急救体系、慢病管理体系和健康筛查体系，以此形成县域医疗体系的“一张网”。通过学科中心建设与区域推动，提升县域整体健康水平，为未来健康县域、健康中国的建设做出更大的贡献。