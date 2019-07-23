中国县域医院院长联盟启动“星领航”学科中心建设项目

7月21日，由中国县域医院院长联盟主办，阿斯利康中国支持的 “星领航”学科中心建设项目在县域医院学科建设发展论坛上启动。“星领航”项目响应国家卫健委全面提升县级医院综合能力的号召，以推进优质医疗资源下沉为目标，以学科中心建设为抓手，实现双向转诊、急症救治和肿瘤早筛的创新模式，形成慢病管理的标准化体系，助力建设县域医联体和医共体。

中国县域医院院长联盟主席、中华预防医学会会长、中国工程院院士王陇德致辞

中国县域医院院长联盟主席、中华预防医学会会长、中国工程院院士王陇德在会上表示：“学科能力建设是县级医院发展的基础，也是基层医院的立身之本，直接影响到医院对人才、资源的吸引力，以及其社会效益、经济效益。加强学科建设，让县域内常见病、多发病患者得到更规范的诊疗，已经成为县级医院的发力方向。县级医院学科建设则需要来自政府、医院、专家、基层医生和社会的共同努力。”

中国县域医院院长联盟执行主席、北京大学第一医院心内科心脏中心主任霍勇表示：“县域医院院长联盟是重点推动县域学科发展的平台，需要消化道疾病、心脑血管疾病、恶性肿瘤、慢性呼吸系统疾病的医生共同支持。县域医院院长联盟执行团队愿意参与县域多学科的学组建设，为县域医院学科的建设做出贡献。县域医院院长联盟将更好地整合资源，推动县域医院各个学科的发展，使县域的医疗水平大幅提升，在不远的将来真正实现‘大病不出县’，以及分级诊疗和‘健康中国’的宏大愿景，使县域医院成为‘健康中国’最大的支撑平台。”

中国县域医院院长联盟办公室主任曾文明介绍了“星领航”学科中心建设项目三年内的工作重点，即提升呼吸科、心内科、消化道肿瘤专科建设，建设县乡村慢病管理体系，精准助力县域医院升级，提升县内就诊率，打造县域疾病管理体系。力争在2019年建成200家县域医院胸痛中心、50家县域国家标准化代谢性疾病管理中心、200家县域呼吸与危重症医学科、100家消化道肿瘤防治中心、培养1000名县域医院专科骨干、升级200家县域医院。

“星领航”学科中心建设项目启动仪式

“星领航”项目计划于2019年8月至9月开展基地参观暨专项研讨培训会，帮助基层医护人员对学科建设创新有直观了解，确立医院诊疗一体化中心建设计划并加速建设。10月至12月，进行学科建设示范基地建设，评选各地学科建设示范基地，组织成功经验分享。此外，该项目还计划普及疾病健康教育，推进健康扶贫，让县域患者获得更优质的医疗资源。

大会上还进行了基层消化道肿瘤早诊早治中心揭幕仪式，通过在基层建设消化道肿瘤早诊早治中心，推行早期胃癌筛查措施和高危人群内镜精查策略，扩大筛查和早诊早治覆盖面，提升我国基层胃癌患者5年的生存率。

基层消化道肿瘤早诊早治中心揭牌仪式

中国工程院院士、国家消化系统疾病临床研究中心主任李兆申就如何让百万国人远离消化道癌症的主题进行了分享：“我国消化道肿瘤高发，其中近85%胃肠癌患者在确诊时属中晚期，5年生存率较低。导致这一情况出现的很大一部分原因是患者缺乏定期体检的习惯。早筛查、早发现、早治疗是提高胃癌生存率的有效途径。发现一个早癌，救活一个病人就是幸福一个家庭。目前我国现有4418个县，有近1万家基层医院，如果这些医院能至少筛查出千分之二的早期胃癌的话，将可以极大的减轻胃癌疾病的负担，具有卫生经济学优势。此次，我们通过县域学科中心建设，将改变以往胃癌筛查只能通过体检中心筛查、医院机会检查的方法，使县域医院在治疗疾病的同时还能够防癌诊癌，为提高胃癌生存率、提升我国国民平均寿命发挥重要作用。”

阿斯利康中国消化及全产品拓展业务部总经理董莉君在大会上表示：“阿斯利康一直秉承‘以患者为中心’的价值观，基于多年来在呼吸、心血管、代谢、肿瘤和消化等我国常见疾病领域的深厚积累，在上述领域创新地推出了八个诊疗一体化全病程管理解决方案，并积极探索适合基层的模式。我们希望与政府、专家以及县域医生一起携手，共同探索如何提升和带动县域医院学科发展，促进我国基层的医疗卫生事业发展，更好地满足患者需求，为生命保驾护航！”

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