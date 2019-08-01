“强县域、千县行”全国启动大会会议议程
为全面贯彻落实党的十九大精神，推进实施健康中国战略，落实县级医院功能定位，提升县级医院综合服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求，推进构建分级诊疗制度。在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康将开展县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，活动将以“强县域、千县行”专项活动（简称“千县专项活动”）为主要抓手，结合县级医院综合服务能力提升工作，分地区、分类别组织交流研讨，加强工作沟通交流，开展典型案例征集，充分挖掘先进经验并加强推广。经研究，人民网·人民健康拟定于2019年8月26日下午举办“强县域、千县行”全国启动大会。相关内容和主要议程如下：
一、组织机构
指导单位：国家卫生健康委员会医政医管局
主办单位：人民网·人民健康
二、时间和地点
时间：2019年8月26日下午14时至16时
地点：北京·人民日报社
三、拟邀嘉宾
国家卫生健康委员会医政医管局领导、全国各地卫健委相关负责人、行业组织负责人、县级医院院长代表、专家学者，人民日报、新华社、健康报等媒体代表。
人民网副总编辑、人民健康董事长 孙海峰
人民健康总经理 万世成
四、活动议程（拟）
（一）领导致辞
人民网领导
中国工程院院士 中华预防医学会会长 王陇德
国家卫生健康委医政医管局领导
（二）主题报告
国家卫生健康委医政医管局领导
人民网·人民健康领导
人民日报高级记者白剑峰
（三）“强县域、千县行”全国启动仪式
（四）经验分享
5位遴选的县级医院党委书记、院长代表
（五）活动结束，参观人民日报社人民网
五、宣传报道
（一）人民网·人民健康记者以图文、视频等多媒体形式，进行重点深入报道；
（二）搭建大会直播页面。在人民网人民健康PC端和移动端共同开设直播页面，全程进行直播或录播；
（三）人民网和手机人民网，人民健康网和手机人民健康网，人民健康法人微博微信，人民健康APP首页将对大会重点宣传；
（四）活动将邀请部分中央媒体参加，对大会进行报道。
- 人民健康APP
- 人民好医生APP
热门点击排行榜
联系我们
|
人民健康网微信
微信号：rmwjkpd
公众号：人民网健康
|
人民健康网微博
微博昵称：
人民网健康卫生频道
|
电话：010-65363613/14
邮箱：health@people.cn