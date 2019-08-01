“强县域、千县行”全国启动大会会议议程

为全面贯彻落实党的十九大精神，推进实施健康中国战略，落实县级医院功能定位，提升县级医院综合服务能力，满足县域居民不断增长的医疗服务需求，推进构建分级诊疗制度。在国家卫生健康委员会医政医管局指导支持下，人民网·人民健康将开展县级医院综合能力提升典型案例宣传活动，活动将以“强县域、千县行”专项活动（简称“千县专项活动”）为主要抓手，结合县级医院综合服务能力提升工作，分地区、分类别组织交流研讨，加强工作沟通交流，开展典型案例征集，充分挖掘先进经验并加强推广。经研究，人民网·人民健康拟定于2019年8月26日下午举办“强县域、千县行”全国启动大会。相关内容和主要议程如下：

一、组织机构

指导单位：国家卫生健康委员会医政医管局

主办单位：人民网·人民健康

二、时间和地点

时间：2019年8月26日下午14时至16时

地点：北京·人民日报社

三、拟邀嘉宾

国家卫生健康委员会医政医管局领导、全国各地卫健委相关负责人、行业组织负责人、县级医院院长代表、专家学者，人民日报、新华社、健康报等媒体代表。

人民网副总编辑、人民健康董事长 孙海峰

人民健康总经理 万世成

四、活动议程（拟）

（一）领导致辞

人民网领导

中国工程院院士 中华预防医学会会长 王陇德

国家卫生健康委医政医管局领导

（二）主题报告

国家卫生健康委医政医管局领导

人民网·人民健康领导

人民日报高级记者白剑峰

（三）“强县域、千县行”全国启动仪式

（四）经验分享

5位遴选的县级医院党委书记、院长代表

（五）活动结束，参观人民日报社人民网

五、宣传报道

（一）人民网·人民健康记者以图文、视频等多媒体形式，进行重点深入报道；

（二）搭建大会直播页面。在人民网人民健康PC端和移动端共同开设直播页面，全程进行直播或录播；

（三）人民网和手机人民网，人民健康网和手机人民健康网，人民健康法人微博微信，人民健康APP首页将对大会重点宣传；

（四）活动将邀请部分中央媒体参加，对大会进行报道。