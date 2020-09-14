热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

2020中国肺癌防治高峰论坛

黄彬：探索肺癌全病程慢病化管理 推动创新抗癌药可及性

2020年09月14日10:17 来源：人民网-人民健康网

阿斯利康中国副总裁，企业事务及市场准入部负责人黄彬

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

作为2020中国肺癌防治高峰论坛的企业代表，阿斯利康中国副总裁，企业事务及市场准入部负责人黄彬表示，阿斯利康见证并参与了中国肺癌诊疗的快速发展。秉承以患者为中心的理念，阿斯利康深耕肺癌领域，将国际领先的优质肺癌药物引入中国，并积极响应政府，参与国家医保目录谈判、带量采购，不断推动创新抗癌药的可及性。

黄彬说，阿斯利康也在积极探索肺癌全病程慢病化管理，依托各省市学会、协会、医疗机构和合作伙伴，共同推动肺癌诊疗一体化中心iLCC的建设，并积极开展肺癌筛查防治公益行动项目，推动肺癌五年生存率的提升，助力“健康中国2030”的实现。

(责编：孙博洋、乔业琼)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn