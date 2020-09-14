黄彬：探索肺癌全病程慢病化管理 推动创新抗癌药可及性

阿斯利康中国副总裁，企业事务及市场准入部负责人黄彬

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

作为2020中国肺癌防治高峰论坛的企业代表，阿斯利康中国副总裁，企业事务及市场准入部负责人黄彬表示，阿斯利康见证并参与了中国肺癌诊疗的快速发展。秉承以患者为中心的理念，阿斯利康深耕肺癌领域，将国际领先的优质肺癌药物引入中国，并积极响应政府，参与国家医保目录谈判、带量采购，不断推动创新抗癌药的可及性。

黄彬说，阿斯利康也在积极探索肺癌全病程慢病化管理，依托各省市学会、协会、医疗机构和合作伙伴，共同推动肺癌诊疗一体化中心iLCC的建设，并积极开展肺癌筛查防治公益行动项目，推动肺癌五年生存率的提升，助力“健康中国2030”的实现。