深耕互联网慢病管理市场 医联入选“中国新经济企业活力100指数榜”

8月26日，由亿欧公司主办的全球新经济年会（GNEC）在上海举行，会上发布了“中国新经济企业活力100指数榜”，慢病管理平台医联位列其中。

据了解，与此前大多数企业评选意义不同，此次“2020中国企业活力100指数榜”上榜企业，是在这次特殊社会环境背景下，积极主动地求变并拥有创新意识，在战略、管理、业务、资本等方面表现出了实际行动的企业。

今年席卷全球的新冠肺炎疫情，催生了更多线上医疗的需求。互联网慢病管理的优势，在这场疫情中被凸显；互联网慢病管理的价值，也被业界重新认知和评估。今年2月以来，国家频出政策，要求大力推动互联网诊疗服务，明确推动将互联网医疗纳入医保支付体系。

据医联工作人员介绍，该平台成立于2014年，并在2017年底开始以肝病切入慢病管理市场，由于患者病情轻重不一、咨询的问题复杂程度不一，医联从患者的问题及病情角度，进行患者分级管理。目前公司在既有慢病管理服务闭环的基础上，为医生和患者配置了专属的医生助理和健康管理师等新兴平台管理力量，来进一步升级慢病管理闭环，通过精细化运营为慢病患者提供更加专业科学的线上医疗服务。

该工作人员表示，目前平台已经覆盖肝病、糖尿病、HIV、肿瘤、肾病、心脑血管等多个病种学科领域，针对不同病种，制定规范的病程管理路径；从患者建档，到执业医生评估，再到分型、分期、分级制定科学的管理方案，平台不断优化病程管理诊疗体系，并构建起从患者筛查、复诊续方、送药上门、保险支付到院外健康管理的完整闭环。未来，平台将会在已有慢病管理经验的基础上，不断升级迭代、扩大病种范围，为慢病患者提供更智能化、更优质全面的慢病管理服务。