李霓：筛查与早诊早治是降低肺癌死亡的最有效手段之一

国家癌症中心癌症早诊早治办公室副主任李霓研究员

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

国家癌症中心癌症早诊早治办公室副主任李霓表示，肺癌防治是中国与世界共同面临的挑战，筛查与早诊早治是降低肺癌死亡的最有效手段之一。国家癌症中心组织开展的我国多中心人群为基础的肺癌筛查项目证实，筛查与早诊早治可有效提高我国肺癌检出的早期占比，进而提高生存，降低死亡。

李霓说，当前，国家高度重视包括肺癌在内的癌症筛查与早诊早治工作，推行系列癌症防控政策，将癌症筛查与早诊早治纳入到国家重大公共卫生服务中；医疗专业机构积极践行国家战略规划，如国家癌症中心已经完成全国40万肺癌高危人群的筛查，并积极构建国家癌症防控平台，服务我国癌症防控战略规划的稳步推进；社会各界热心支持，公民个人健康素养不断提高，群策群力，防控肺癌。