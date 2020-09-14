热词：滚动　改善医疗服务　健康中国　健康有方　妇幼　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315　健康社区
人民网>>人民健康网

2020中国肺癌防治高峰论坛

李霓：筛查与早诊早治是降低肺癌死亡的最有效手段之一

2020年09月14日10:12 来源：人民网-人民健康网

国家癌症中心癌症早诊早治办公室副主任李霓研究员

为响应“健康中国行动（2019-2030年）之癌症防治行动”号召，由北京白求恩公益基金会主办、人民网·人民健康协办的“2020中国肺癌防治高峰论坛”于9月11日在北京召开。论坛旨在普及肺癌防治知识，提升肺癌早筛早诊早治意识，多方助力，不断提升中国肺癌患者整体5年生存率，助力“健康中国2030”目标实现。

国家癌症中心癌症早诊早治办公室副主任李霓表示，肺癌防治是中国与世界共同面临的挑战，筛查与早诊早治是降低肺癌死亡的最有效手段之一。国家癌症中心组织开展的我国多中心人群为基础的肺癌筛查项目证实，筛查与早诊早治可有效提高我国肺癌检出的早期占比，进而提高生存，降低死亡。

李霓说，当前，国家高度重视包括肺癌在内的癌症筛查与早诊早治工作，推行系列癌症防控政策，将癌症筛查与早诊早治纳入到国家重大公共卫生服务中；医疗专业机构积极践行国家战略规划，如国家癌症中心已经完成全国40万肺癌高危人群的筛查，并积极构建国家癌症防控平台，服务我国癌症防控战略规划的稳步推进；社会各界热心支持，公民个人健康素养不断提高，群策群力，防控肺癌。

(责编：孙博洋、乔业琼)


推荐阅读

孩子们返校迎来秋冬季 除了防疫还要防什么？   因疫情影响，沉寂半年之久的校园再次热闹起来，但学校由于人群密集，出现传染病的机会较高，专家表示，防控传染病是维持正常教学秩序、保障广大师生健康的重要条件，世界疫情还没有停下脚步，开学后我们除了防疫还要防什么？ 【详细】

油吃多了坏处多！7个小技巧助您控油减脂   俗语说，开门七件事，柴米油盐酱醋茶。油在日常饮食中占据了非常重要的地位，很多人会说，“油大”的饭菜才好吃。但是，油的摄入量也要遵循“适度为好，过度有害”的原则。吃油多了，会带来健康问题。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn